Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması: Sorun yaşamak istemiyoruz

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avrupa Parlamentosu (AP) Strazburg Genel Kurul Toplantısına katıldı. Burada milletvekillerine hitap etti. Daha sonra AP Başkanı Roberta Metsola ile kameraların karşısına geçen Sanna Marin açıklamalarda bulundu.

Marin, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya desteği sürdürme çağrısında bulunurken, Rusya'nın enerjiyi silah olarak kullanmasına karşı birlik içinde olmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ, BİRLİK HALİNDE KALMAMIZ GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİ"

Türkiye'nin verdiği onay vermesi sonrası Finlandiya'nın NATO'ye üyelik süreci hakkında konuşan Marin şunları söyledi:

"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı, Avrupa'nın kuzeyinin ve Baltık bölgesinin güvenliği için çok önemli. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, birlik halinde kalmamız gerektiğini gösterdi. Önemli kararları şimdiden almalıyız, ertelememeliyiz. Finlandiya'nın birlik içinde daha fazla bulunarak, güçlü bir Avrupa oluşumunda rol alacağından eminim"

"TÜRKİYE İLE ANLAŞTIĞIMIZ KONULAR HAKKINDA ÇALIŞIYORUZ"

Gazetecilerin Türkiye ile ilgili sorularını da yanıtlayan Marin, "Spekülasyon yapmak istemiyorum. Tüm NATO üyelerinin geciktirmeden oylama ve kabul süreçlerini yürütmesini umuyoruz. Türkiye ile dile getirdiği ve üzerinde anlaştığımız konular hakkında çalışıyoruz. Türkiye ile sorun yaşamak istemiyoruz. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'de de sorunsuz gerçekleşmesini umuyoruz" açıklamasında bulundu.

PKK BAĞLANTILI GAZETECİLERİN TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLMESİ

PKK bağlantılı gazetecilerin, teslim edilip edilmeyeceği konusunda ucu açık cevaplar veren Marin, "Bu konuları hükümet olarak konuşmuyoruz. Böyle konularda politikacılar karar vermiyor. Hukuk devleti ilkelerine bağlıyız. İade edilip edilmeyecekleri konusundaki karar yetkili devlet kurumları ve hukuk yetkililerine aittir. Hükümet bu konuda yetkili değildir" diye konuştu.

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