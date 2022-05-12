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Finlandiya'dan NATO'ya katılma kararı! Rusya tehdit etti: Doğrudan bir tehdit

Finlandiya'nın NATO'ya katılma kararı alması sonrası Rusya'dan tehdit gibi bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada," Finlandiya'nın NATO'ya üye olması Rusya'ya doğrudan bir tehdit" dedi.

Finlandiya'dan NATO'ya katılma kararı! Rusya tehdit etti: Doğrudan bir tehdit

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Finlandiya, NATO'ya üye olma konusunu masaya yatırmıştı. Bu konuda kararını veren Finlandiya, NATO'ya katılma kararı aldığını açıkladı.

NATO SEKRETERİ: KARAR FİNLANDİYA'NIN GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK

Söz konusu kararın üzerine açıklama yapan NATO Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek," Finlandiya'nın üyeliği hem NATO'nun hem de Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecek" dedi.

Finlandiya'dan NATO'ya katılma kararı! Rusya tehdit etti: Doğrudan bir tehdit

TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Kremlin'den yapılan açıklamada," Finlandiya AB'nin Rusya'ya karşı dost olmayan adımlarına katılmaya başladı. Bu pişman olunacak bir adımdır ve karşılık verilecektir. Finlandiya'nın NATO'ya üye olması Rusya'ya doğrudan bir tehdit" ifadeleri kullanıldı. 

Finlandiya'dan NATO'ya katılma kararı! Rusya tehdit etti: Doğrudan bir tehdit

"RUSYA YANIT VERMEYE HAZIR"

Açıklamada NATO'nun genişlemesinin dünyayı da Avrupa'yı istikrarlı hale getirmeyeceği ifade edilen açıklama,"  Rusya, Ukrayna'ya müdahale etmeye çalışan ve askeri operasyonu engellemeye çabalayanlara en kararlı yanıtı vermeye hazır" denildi. 

Finlandiya'dan NATO'ya katılma kararı! Rusya tehdit etti: Doğrudan bir tehdit

ZELENSKİY'DEN DESTEK TELEFONU

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefonda görüşerek alınan karara ilişkin desteklerini iletti. 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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