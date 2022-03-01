Gelinim Mutfakta 1 Mart 2022 Salı puan durumu | 1 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Galyum ne demek, TDK'ya göre Galyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?CSKA'nın yeni gözdesi Yusuf Yazıcı! Performansıyla mest etti!Son dakika | Kremlin Batı'nın yaptırımlarına baş kaldırdı: Kimse tutumuzu değiştiremeyecek, bizim yapacak bir şeyimiz yokKadın Elbise Dikimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri sevgiliye mesaj 2022 | Eşime 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları 2022Çepel ne demek, TDK'ya göre Çepel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sen Çal Kapımı dizisinin Aydan Bolat'ı Neslihan Yeldan'ın frikik vermemek için yaptığı hamle tepki çekti! "Memişler biraz taşmış"Twitter kullanıcısı Emre Akkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği ne?Şarkıcı Kader kimdir? Kader Çetintürk nereli, kaç yaşında? Evli mi?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Kremlin Batı'nın yaptırımlarına baş kaldırdı: Kimse tutumuzu değiştiremeyecek, bizim yapacak bir şeyimiz yok

Son dakika | Kremlin Batı'nın yaptırımlarına baş kaldırdı: Kimse tutumuzu değiştiremeyecek, bizim yapacak bir şeyimiz yok

Son dakika... Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'ya Ukrayna saldırıları nedeniyle uygulanan yaptırımların tutumlarını değiştirmeyeceklerini belirterek, " Birileri bize bir şeyler göstermek istiyorsa da bizim yapacak bir şeyimiz yok, gösterin. Batı’da herhangi bir varlığımız yok, herhangi bir hesabımız yok, gösterin, sorun değil" dedi.

Son dakika | Kremlin Batı'nın yaptırımlarına baş kaldırdı: Kimse tutumuzu değiştiremeyecek, bizim yapacak bir şeyimiz yok

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 6.günde devam ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, batının uyguladığı yaptırımlar hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, yaptırımlara yapacak bir şeylerini olmadığını ve batıda varlıklarının olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

" Muhtemelen yaptırım uygulayarak bizi tutumumuzu değiştirmeye zorlayabileceklerini sanıyorlar. Burada bunun mevzu bahis olamayacağı açık, kimse tutumuzu değiştiremeyecek. Birileri bize bir şeyler göstermek istiyorsa da bizim yapacak bir şeyimiz yok, gösterin. Batı’da herhangi bir varlığımız yok, herhangi bir hesabımız yok, gösterin, sorun değil”  

Son dakika | Kremlin Batı'nın yaptırımlarına baş kaldırdı: Kimse tutumuzu değiştiremeyecek, bizim yapacak bir şeyimiz yok

"GENİŞ VİZYONLU LİDERLER OLACAKTIR"

“Zamanla AB’de ülkemizle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği bilincinde olan, geniş vizyonlu liderler olacaktır, biz de bu yönde çalışacağız” diyen Peskov, kendisine getirilen yaptırımlara kayıtsız olduğunu sözlerine ekledi. 

Yaptırımların mesleki yaşamı dahil olmak üzere kendi hayatı üzerinde etkisi olup olmadığı sorusuna yanıt veren Peskov," Hiçbir şekilde” yanıtını verdi.

"SALDIRGAN EYLEMLER YOĞUNLAŞTI"

Fransa Maliye Bakanlığının Rusya ekonomisini yok etmek çabasında olduklarına yönelik açıklamasını değerlendiren Peskov, bu tarz bir açıklamanın ilk kez yapılmadığının altını çizerek," Ülkemize karşı yürütülen saldırgan eylemler şu anda keskin bir şekilde yoğunlaştı. Maskeler çıkarıldı” diye konuştu. 

Son dakika | Kremlin Batı'nın yaptırımlarına baş kaldırdı: Kimse tutumuzu değiştiremeyecek, bizim yapacak bir şeyimiz yok

" ZELENSKİY’İ UKRAYNA’NIN MEŞRU DEVLET BAŞKANI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için," Zelenskiy’i Ukrayna’nın meşru devlet başkanı olarak görüyoruz" dedi.  

"ZELENSKİ SİLAH BIRAKMA EMRİ VEREBİLİR"

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ‘Ukrayna ordusuna silah bırakma emri verebileceğini, böylece kimsenin zarar görmeyeceğini’ ifade etti.

‘Kremlin’in, Kiev’in şu an Nazilerin kontrolünde bulunduğunu mu düşündüğü’ sorusu üstüne ise Peskov, bu sorunun Savunma Bakanlığı’na yöneltilmesi gerektiğini kaydetti. Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonun amaçlarından birisi, ülkenin Nazizmin etkisinden arındırılması olarak belirlenmişti.

Son dakika | Kremlin Batı'nın yaptırımlarına baş kaldırdı: Kimse tutumuzu değiştiremeyecek, bizim yapacak bir şeyimiz yok

PUTİN - ZELENSKİY GÖRÜŞECEK Mİ?

Kremlin Sözcüsü, Rusya ile Ukrayna arasındaki heyetlerin gerçekleştirdiği barış müzakerelerine değinerek, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının görüşmesi gibi bir planın bulunup bulunmadığı sorusuna, “Hayır, henüz böyle bir plan yok” yanıtını verdi. 

{TITLE_STRIP}Ukrayna konsolosluğu, Türk vatandaşların verdiği savaş taktiklerini uyguladı! İnanması güç olay, sosyal medyada gündem oldu!

{TITLE_STRIP}Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra Avrupa'da doğal gaz için tek seçenek Türkiye gösteriliyor

{TITLE_STRIP}Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya Ukrayna savaşı için kritik açıklama: "Montrö'yü kullanma kararındayız"

{TITLE_STRIP}Rusya ve Ukrayna masaya oturmuştu: 6 saat süren barış müzakereleri sona erdi!

{TITLE_STRIP}AB'den açıklama: Ukrayna'ya askeri destek artarak sürecek

{TITLE_STRIP}Polonya Ukraynalılara kapısını açtı! Afrikalı öğrencilere ise izin vermedi!

{TITLE_STRIP}Ukrayna - Rusya savaşında 5.gün! Tüm dünya gelişmeleri izliyor! İki ülke arasındaki müzakereler başladı! İşte son durum...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT