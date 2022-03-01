Son dakika | Kremlin Batı'nın yaptırımlarına baş kaldırdı: Kimse tutumuzu değiştiremeyecek, bizim yapacak bir şeyimiz yok

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 6.günde devam ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, batının uyguladığı yaptırımlar hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, yaptırımlara yapacak bir şeylerini olmadığını ve batıda varlıklarının olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

" Muhtemelen yaptırım uygulayarak bizi tutumumuzu değiştirmeye zorlayabileceklerini sanıyorlar. Burada bunun mevzu bahis olamayacağı açık, kimse tutumuzu değiştiremeyecek. Birileri bize bir şeyler göstermek istiyorsa da bizim yapacak bir şeyimiz yok, gösterin. Batı’da herhangi bir varlığımız yok, herhangi bir hesabımız yok, gösterin, sorun değil”

"GENİŞ VİZYONLU LİDERLER OLACAKTIR"

“Zamanla AB’de ülkemizle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği bilincinde olan, geniş vizyonlu liderler olacaktır, biz de bu yönde çalışacağız” diyen Peskov, kendisine getirilen yaptırımlara kayıtsız olduğunu sözlerine ekledi.

Yaptırımların mesleki yaşamı dahil olmak üzere kendi hayatı üzerinde etkisi olup olmadığı sorusuna yanıt veren Peskov," Hiçbir şekilde” yanıtını verdi.

"SALDIRGAN EYLEMLER YOĞUNLAŞTI"

Fransa Maliye Bakanlığının Rusya ekonomisini yok etmek çabasında olduklarına yönelik açıklamasını değerlendiren Peskov, bu tarz bir açıklamanın ilk kez yapılmadığının altını çizerek," Ülkemize karşı yürütülen saldırgan eylemler şu anda keskin bir şekilde yoğunlaştı. Maskeler çıkarıldı” diye konuştu.

" ZELENSKİY’İ UKRAYNA’NIN MEŞRU DEVLET BAŞKANI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için," Zelenskiy’i Ukrayna’nın meşru devlet başkanı olarak görüyoruz" dedi.

"ZELENSKİ SİLAH BIRAKMA EMRİ VEREBİLİR"

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ‘Ukrayna ordusuna silah bırakma emri verebileceğini, böylece kimsenin zarar görmeyeceğini’ ifade etti.

‘Kremlin’in, Kiev’in şu an Nazilerin kontrolünde bulunduğunu mu düşündüğü’ sorusu üstüne ise Peskov, bu sorunun Savunma Bakanlığı’na yöneltilmesi gerektiğini kaydetti. Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonun amaçlarından birisi, ülkenin Nazizmin etkisinden arındırılması olarak belirlenmişti.

PUTİN - ZELENSKİY GÖRÜŞECEK Mİ?

Kremlin Sözcüsü, Rusya ile Ukrayna arasındaki heyetlerin gerçekleştirdiği barış müzakerelerine değinerek, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının görüşmesi gibi bir planın bulunup bulunmadığı sorusuna, “Hayır, henüz böyle bir plan yok” yanıtını verdi.

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