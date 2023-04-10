Fitre Ne Kadar Bu Sene? Kim Ne Kadar Vermeli! İşte Güncel Tutarlar

Fitre ramazan ayı içinde fakirlere verilen sadakadır. On bir ayın sultanı olan Ramazan orucu bu sene 23 Mart 2023 tarihinde başladı. Tüm dünyada Müslüman için önemli bir ay olan Ramazan, bu sene de tövbe etmek isteyen Müslümanlar için de bulunmaz bir nimettir. Ramazan ayınım bolluğu, bereketi, bol sevaplar ile gönüllerde her zaman beklenen bir ay olmuştur. Müslümanlar için İslam'ın 5 şartından biri olan oruç bu ay içinde tutulur. Oruç tutan kişiler Allah'ın rahmetini bekler ve günahlarından dolayı bol dua ve tövbe ederek arınmış olur.

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Bu ayın en önemli özelliklerinden birisi de birleştirici bir ay olmasıdır. Dargınlar barışır, iftar yemekleri yenir, teravi namazları kılınır ve menkıbeler okunur. Ramazan ayı yardım ayıdır. Zekâtlar ve filtreler verilir ihtiyaç sahiplerine. Fitre ne kadar bu sene kişi başı en az 70 TL fitre ödemesi yapılır. Bir kişinin günlük yemek ihtiyacını karşılayacak kadar bir ödemedir fitre parası.

Ramazan Ayı Nedir?

Fitre bu sene ne kadar? 70 TL olarak belirlendi. Ramazan ayı bağışlayıcı, affedici bir aydır. Müslümanlar için en önemli aylardan biridir. İslam'ın 5 şartından biri olan Ramazan ayında Kur'an'ı Kerim ayetleri inmeye başlamıştır. Kadir gecesi de bu mübarek ay içinde bulunmaktadır. Bu ay içeresinde oruç tutulur, teravi namazları kılınır. Oruç tutan kişilerin sağlıklarına ciddi mana da katkısı olduğu araştırmalar ile de ortaya koyulmuştur. Hadislerde Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bizlere orucun faydalarından bahsetmiş bulunmaktadır. Bunların yanı sıra bilimsel olarak aç kalmanın faydaları açıklanmıştır.

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Fitre Tutarı Ne Kadar

Fitre bu sene ne kadar? 70 TL olan fitre ramazan ayının olmazsa olmazıdır. Ramazan ayı içerinde tutulan oruçların sağlığa büyük katkısı olduğu açıklanmıştır. Bu mübarek aylar insanların ruhunu duyurduğu gibi sağlığına da etkisi vardır. Mide ve bağırsakları dinlendirerek yağ yakımı hızlanmış olur. Vücut zor şartlara karşı dayanıklı olur ve zihin gücü gelişir. Cildi olumlu yönde etkiler ve canlılık verir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp sağlığını koruyarak, insülin direncini arttırır.

Yaşlanmayı geciktirerek, hücreleri onarma etkisi olduğu açıklanmıştır. Bilimsel faydaları yanında manevi faydaları da saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Kamil insan olma yolunda, iyi insan olma yolunda ve kalbi manevi olarak onarma yönünde de etkisi fazladır. Ramazan ayı insanlar için madden ve manen büyük faydalar beslemektedir.

Oruç Tutarken Nelere Dikkat Edilir?

Oruç tutarken sahura kalkmak son derece önemlidir. Dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerekir. Tek seferde çok fazla su tüketiminden kaçınılmalıdır. Vitamin takviyesi alınabilir. Ağır yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Porsiyon ölçülerine dikkat edilmeli ve meyve tüketimi de yapılmalıdır. Fiziksel aktiviteler de önemlidir.

Orucun insana kazandırdığı en önemli şey güzel ahlak sahibi yapar. Kalp kötü duygu ve düşünceden temizlenir. Amacımız Allah’a olan kulluk görevimizi yerine getirerek, kötülüklerden sakınmaktır. Oruç Allah'ın bize emrettiği bir ibadettir.