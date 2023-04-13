Fiyatlar düşecek! Soğanda yoğun hasat dönemi başlıyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Soğan fiyatları Ramazan Bayramı'ndan en geç 1 hafta sonra düşecektir. Türkiye'nin tamamında vatandaşlarımız bayram sonrası ucuza soğan tüketecek" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Fiyatlar düşecek! Soğanda yoğun hasat dönemi başlıyor

Türkiye'nin en erkenci soğanının toplanmaya başladığı Adana'da hasat devam ederken fiyatların Ramazan Bayramı'ndan sonra düşmesi beklendiği bildirildi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şuanda soğanlar Adana'daki tarım işçileriyle toplanıyor ancak oda yeterli olmuyor. Soğan fiyatları Ramazan Bayramı'ndan en geç 1 hafta sonra düşecektir. Türkiye'nin tamamında vatandaşlarımız bayram sonrası ucuza soğan tüketecek" dedi.

Fiyatlar düşecek! Soğanda yoğun hasat dönemi başlıyor

RAMAZAN BAYRAMI SONRASINDA HASADIN HIZLANMASI FİYATLARI DÜŞÜRECEK

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da bu sene 23 bin dönüm alanda ekilen soğanda 31 Mart'tan bu yana hasat devam ediyor. İlk hasatta tarlada kilogram fiyatı 17-18 lira olan soğan, şu anda 14 liraya kadar geriledi. Fiyatların yüksek seyretmesinin nedeninin ise Ramazan Bayramı öncesi Güneydoğu Anadolu bölgesinden tarım işçisi gelmemesi olduğunu söyledi. Ayrıca, Ramazan Bayramı'ndan sonra hasadın hızlanmasıyla, fiyatların da düşmesinin beklendiği aktarıldı.

"SOĞAN TARLADA 14-16 LİRA ARASINDA"

Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde devam eden hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na bilgi veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu sene havaların halen yağışlı gitmesi nedeniyle tam anlamıyla hasada başlanılamadı. Şuanda Adana ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hasat devam etmekte. Soğan, piyasaya az girdiği için fiyatlar yüksek. Şu an soğan fiyatı tarlada 14 ile 16 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

"BAYRAM SONRASI SOĞAN UCUZLAYACAK"

Ramazan Bayramı'ndan sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kalifiye soğan işçilerinin gelmesi ve hasadın artmasıyla fiyatların düşeceğine değinen Başkan Doğan, "Bu fiyatlar Ramazan Bayramı'na kadar devam edecek. Şuanda soğanlar Adana'daki tarım işçileriyle toplanıyor ancak oda yeterli olmuyor. Soğan fiyatları Ramazan Bayramı'ndan en geç 1 hafta sonra düşecektir. Türkiye'nin tamamında vatandaşlarımız bayram sonrası ucuza soğan tüketecek" dedi.

Soğanın bu sene ihraç edilmesi ve çiftçiye para kazandırması halinde gelecek sene ekim alanlarının daha çok artacağına dikkat çeken Doğan, "Soğan Ramazan Bayramı'ndan sonra kırmızı kabuk bağlayacak ve o sırada yurt dışı kapıları açılmazsa soğan tarlada kalacaktır. Yurt dışı kapılarının da açılmasını, ihtiyaç fazlası soğanın ihraç edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Bu sene üreticini yüzünün güldüğünü belirten çiftçi Mutlu Metin Talay ise soğanın fiyatından ve veriminden oldukça memnun olduklarını söyledi.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Dönmez: Türkiye'nin yüzyılına da ancak böyle bir otomobil yakışırdı
Bakan Dönmez: Türkiye'nin yüzyılına da ancak böyle bir otomobil yakışırdı
Doların En Değerli Olduğu Ülke Neresi? Merak Edenler İçin Ülke Sıralaması
Doların En Değerli Olduğu Ülke Neresi? Merak Edenler İçin Ülke Sıralaması
Pamukkale HEM ekibinden engelli depremzedeye sevindiren süpriz!
Pamukkale HEM ekibinden engelli depremzedeye sevindiren süpriz!
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye genelinde yapımları süren tüm projeleri hızla tamamlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye genelinde yapımları süren tüm projeleri hızla tamamlıyoruz
Son Haberler
Beklenen oldu! Kuzey Kore Japonya'ya açıklarına deneme füzesi fırlattı! Halka tahliye çağırısı yapıldı!
Beklenen oldu! Kuzey Kore Japonya'ya açıklarına deneme füzesi fırlattı! Halka tahliye çağırısı yapıldı!
Pişkin hırsızlar kameraya yakalandı! Ailece geldiler, müşteri gibi halılara bakarak böyle çaldılar
Pişkin hırsızlar kameraya yakalandı! Ailece geldiler, müşteri gibi halılara bakarak böyle çaldılar
Kemal Kılıçdaroğlu, lükse karşıyım demişti! Seçim çalışmalarını saati 240 bin TL'lik özel jet ile yapıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, lükse karşıyım demişti! Seçim çalışmalarını saati 240 bin TL'lik özel jet ile yapıyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
Dijital para sektörünün ikinci büyük kuruluşu Ethereum, yazılım güncellemesine hazırlanıyor
Dijital para sektörünün ikinci büyük kuruluşu Ethereum, yazılım güncellemesine hazırlanıyor
Bakanı Kirişci: "Göreve geldiğimiz andan itibaren TİGEM'de proaktif çalışmalar yürüttük"
Bakanı Kirişci: "Göreve geldiğimiz andan itibaren TİGEM'de proaktif çalışmalar yürüttük"
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Kopuz gıda dalgalanmalarına dikkat çerekerek: "Sürdürülebilir bir gıda ekosistemi kurmalıyız"
İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Kopuz gıda dalgalanmalarına dikkat çerekerek: "Sürdürülebilir bir gıda ekosistemi kurmalıyız"
Hayata geçirilen mantar üretiminde, yılın ilk hasadında 370 kilo mantar toplandı
Hayata geçirilen mantar üretiminde, yılın ilk hasadında 370 kilo mantar toplandı
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun