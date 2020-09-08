UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında A Ligi 3. Grup maçında Fransa ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede Fransa, Hırvatistan'a karşı net bir galibiyet aldı. Mücadeleden 4-2 ile ayrılan Fransa, gruptaki puanını 6'ya çıkardı. Hırvatistan ise bu sonuçla 2 maçta da galibiyet alamayarak 0 puanda kaldı.

Stade de France'de oynanan maçta Fransa'nın golleri, 43. dakikada Antoine Griezmann, 45. dakikada Anthony Martial, 65. dakikada Dayot Upamecano ve 77. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.

Hırvatistan'da 16. dakikada Dejan Lovren ve 55. dakikada Josip Brekalo ağları sarsan isimler oldu.

FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

8 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak Fransa-Hırvatistan Uluslar Ligi mücadelesi, Stade de France'da oynanacak. Karşılaşmada, Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını, Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe üstlenecek. Mücadele, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Fransa ve Hırvatistan arasında oynanacak Uluslar Ligi C Grubu mücadelesi, 8 Eylül TSİ 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncısı S Sport 2 kanalı. S Sport 2 kanalını izlemek için bazı üyeliklere sahip olmanı gerekiyor. S Sport 2'yi izlemek için 'nasıl izlenir' haberimize göz atabilirsiniz.

İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Sissoko, Upamecano, Lenglet, Hernandez, Mendy, Kante, Nzonzi, Griezmann, Ben Yedder, Martial

Hırvatistan: Livakovic, Uremovic, Lovren, Caleta-Car, Melnjak, Kovacic, Brozovic, Vlasic, Rebic, Perisic, Kramaric

S Sport 2 nasıl izlenir? S Sport 2 kaçıncı kanal?