Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 bin 230'a yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 26 bin 230'a yükseldi.

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SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Dün akşam saatlerinde Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 746 artışla 209 bin 444'e ulaştığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 2 bin 961'i yoğun bakımda olmak üzere 23 bin 208 kişi hastanelerde tedavi gördüğü açıklanmıştı. Dün yapılan açıklamada yoğun bakımda bulunanların sayısı 29 gündür düşmeye devam ettiği belirtilmişti. İyileşen kişi sayısının ise 1291 artarak 55 bin 27'ye ulaştığı ifade edilmişti.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 178 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 386'ya, bakımevlerinde ise 9 bin 601'e yükseldiği belirtilirken, böylece toplam can kaybının 25 bin 987 olduğu açıklanmıştı.

Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada son 24 saate ilişkin veriler dikkate alındığında ölü sayısında önceki güne kıyasla düşüş olduğu belirtilmişti.

Ayrıca, ülkenin Colmar kentindeki Albert-Schweitzer Hastanesinden yapılan açıklamada, ilk Kovid-19 vakalarının 16 Kasım'da görülmüş olabileceği ileri sürülmüştü.

Açıklamada, bu tarihte göğüs MR'ı çekilen kişilerde Kovid-19'dan şüphelenildiği ve bu kişilere test yapılacağı kaydedilmişti.

Daha önce de başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki İbni Sina Hastanesinin Acil Servisi Şefi Yves Cohen, 27 Aralık'ta solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişide Kovid-19'a rastlandığını açıklamıştı.

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLER GEVŞETİLECEK

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, dün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesine yönelik ilk adımın 11 Mayıs'ta atılacağını belirtmişti.

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