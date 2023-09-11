Futbol camiası şokta! Dünya yıldızı Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı! futboldan men cezası alabilir

Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan İtalya devi Juventus'un dünya yıldızı Fransız milli futbolcu Paul Pogba'nın Udinese - Juventus maç öncesi doping testi pozitif çıkınca 2 yıl futboldan men cezası ile karşı karşıya kaldı .

YAYINLAMA
Google News
Futbol camiası şokta! Dünya yıldızı Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı! futboldan men cezası alabilir

İtalyan devi Juventus'un yıldız futbolcusu Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Fransız yıldız, o maçta forma giymemişti.

Galatasaray'a transfer olabileceği konuşulan oyuncu, İtalyan basınında yer alan habere göre doping testinden geçemedi.

Futbol camiası şokta! Dünya yıldızı Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı! futboldan men cezası alabilir

PAUL POGBA'NIN DOPİNG TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı.

Ligin ilk haftasında oynanan mücadeleyi Juventus 3-0'lık net skorla kazanırken yıldız futbolcu Pogba ise o maçta forma giymemişti.

30 yaşındaki futbolcunun, bu maçta süre almamasına rağmen büyük bir ceza alabileceği kaydedildi.

POGBA SUÇLU BULUNURSA 2 YIL CEZA ALACAK

Paul Pogba, Uluslararası Anti-Doping Mahkemesi'nde yargılanacak. Fransız yıldız eğer suçlu bulunursa 2 yıl futboldan men cezasıyla karşı karşıya kalacak. Eğer kasıtlı olarak doping yaptığına hükmedilirse bu ceza 4 yıla kadar çıkabilecek.

Arda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyorArda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor

Nicolas Pepe: "Trabzonspor’un projesini reddedemezdim"Nicolas Pepe: "Trabzonspor’un projesini reddedemezdim"

Trabzonspor Yılın transfer bombasını patlatıyor! Thiago Alcantara'yı alıyor, imza an meselesiTrabzonspor Yılın transfer bombasını patlatıyor! Thiago Alcantara'yı alıyor, imza an meselesi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Levent Sürme: "İtalya karşısında da atak futbol oynayacağız"
Levent Sürme: "İtalya karşısında da atak futbol oynayacağız"
İsmail Yüksek: "Japonya müsabakası çok özel bir maç olacak"
İsmail Yüksek: "Japonya müsabakası çok özel bir maç olacak"
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
Türkiye Kupası’nda maç tarihleri açıklandı
Türkiye Kupası’nda maç tarihleri açıklandı
Son Haberler
Bakan Tunç: “2023 Anayasası’nı milletimizin onayına sunmak inşallah nasip olur”
Bakan Tunç: “2023 Anayasası’nı milletimizin onayına sunmak inşallah nasip olur”
Vali Şıldak şehit ve gazileri unutmadı
Vali Şıldak şehit ve gazileri unutmadı
Hafif ticari araç güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Fas'ta yaşanan 7 şiddetindeki depremin bilançosu giderek ağırlaşıyor! Ölü ve yaralı sayısı artıyor
Fas'ta yaşanan 7 şiddetindeki depremin bilançosu giderek ağırlaşıyor! Ölü ve yaralı sayısı artıyor
İzleyenler bir daha izliyor, sosyal medya bu şutu konuşuyor! Alay konusu oldu, sosyal medyanın gündemine oturdu
İzleyenler bir daha izliyor, sosyal medya bu şutu konuşuyor! Alay konusu oldu, sosyal medyanın gündemine oturdu
Aydınlı atlet, Balkan Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü
Aydınlı atlet, Balkan Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
İzleyenler bir daha izliyor, sosyal medya bu şutu konuşuyor! Alay konusu oldu, sosyal medyanın gündemine oturdu
İzleyenler bir daha izliyor, sosyal medya bu şutu konuşuyor! Alay konusu oldu, sosyal medyanın gündemine oturdu
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
Manisa’da Muaythai Zafer Kupası turnuvası sona erdi
Manisa’da Muaythai Zafer Kupası turnuvası sona erdi
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!