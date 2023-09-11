Futbol camiası şokta! Dünya yıldızı Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı! futboldan men cezası alabilir

İtalyan devi Juventus'un yıldız futbolcusu Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Fransız yıldız, o maçta forma giymemişti.

Galatasaray'a transfer olabileceği konuşulan oyuncu, İtalyan basınında yer alan habere göre doping testinden geçemedi.

PAUL POGBA'NIN DOPİNG TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı.

Ligin ilk haftasında oynanan mücadeleyi Juventus 3-0'lık net skorla kazanırken yıldız futbolcu Pogba ise o maçta forma giymemişti.

30 yaşındaki futbolcunun, bu maçta süre almamasına rağmen büyük bir ceza alabileceği kaydedildi.

POGBA SUÇLU BULUNURSA 2 YIL CEZA ALACAK

Paul Pogba, Uluslararası Anti-Doping Mahkemesi'nde yargılanacak. Fransız yıldız eğer suçlu bulunursa 2 yıl futboldan men cezasıyla karşı karşıya kalacak. Eğer kasıtlı olarak doping yaptığına hükmedilirse bu ceza 4 yıla kadar çıkabilecek.

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