Arda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor

Sezon başında astronomik rakamlarla dünya devi Real Madrit'e transfer olan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için üzücü haber geldi. İddialara göre devre arasında İspanyol ekibi Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor.

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Arda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e astronomik rakamla transfer olan milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

Sezon başında dev bonservis bedeli ile Madrid'e transferi gerçekleşen Arda, sakatlanmıştı. Sakatlığı sonrası çalışmalara başlayan Arda ile ilgili Real Madrid kulübü şok bir karar verdi.

OCAK AYINDA SEVİLL'YA KİRALANACAK!

A Spor'un İspanyol basınından derlediği habere göre; Arda Güler ocak ayında Real Madrid'den ayrılabilir.

Real Madrid, Arda Güler'in fiziğini mümkün olduğu kadar güçlendirmek istiyor. Ancak bunu yaparken top sürme çevikliğinin de azalmasını önlemek istiyor.

Real Madrid'in, 18 yaşındaki orta sahanın patlayıcılığını ve gücünü artırma adına çalışmalar yaptırması bekleniyor. Arda Güler'in ise Real Madrid'in bu önerisine uyacağı kaydedildi.

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Real Madrid, Arda'nın fiziksel gelişiminin yanı sıra ocak ayında düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma kiralama kararı aldı!

Bu doğrultuda Sevilla'nın, genç oyuncuyu ocak ayında transfer etmek istediği ve tüm taraflar için en iyi seçeneğin bu olacağı bildirildi.

Real Madrid'in transfere olumlu yanıt verdiği ve Sevilla'nın Arda'nın tüm transfer yükümlülüklerini üstleneceği ifade edildi.

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