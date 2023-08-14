Real Madrid'e giden Arda Güler'den kötü haber! İyileşme süreci en az iki ay

Real Madrid'in ABD'deki hazırlık kampında sakatlanan Arda Güler ameliyat olacak. Arda'nın Madrid'de ameliyat masasına yattığı öğrenildi. İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre; genç yeteneğin iyileşme süreci en az iki ay sürecek.

Real Madrid'in resmi internet sitesinden Arda'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik ameliyat oldu. Güler'in iyileşme süreci önümüzdeki günlerde başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) hazırlık kampında gerçekleştirilen antrenman sırasında dizinden sakatlanmıştı. Menisküs problemi yaşayan Arda'nın tedavisinden beklenen sonuç alınamayınca ameliyat kararı alınmıştı.

Tedavi için Madrid'e dönen 18 yaşındaki futbolcunun toparlanması istenilen düzeyde ilerlemeyince ameliyat kararı alınmıştı.

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