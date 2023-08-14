Artvin konserinde olay! İki ünlü sanatçı Resul Dindar ve Demet Akalın sahneyi paylaşamadı

Resul Dindar ve Demet Akalın'ın sahne aldığı Artvin konseri olay yarattı. İki ünlü arasında gergin anlar yaşandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Artvin konserinde olay! İki ünlü sanatçı Resul Dindar ve Demet Akalın sahneyi paylaşamadı

Artvin konserinde, Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar yaşandı.

İKİ ÜNLÜ SAHNEYİ PAYLAŞAMADI

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Resul Dindar ve Demet AK alın arasında gerginlik çıktı.Demet Akalın ın sahneye erken çıkmak istediğini söyleyen Resul Dindar "Ben buranın çocuğuyum, ben Karadenizliyim miziğiyim, sen beni tanımıyorsun" diyince Demet Akalın sahneye çıkarak tepki gösterdi.

Artvin konserinde olay! İki ünlü sahneyi paylaşamadı: "Sen beni tanımamışsın"

Demet Akalın sahneye çıkmak istemesinin ardından Resul Dindar seyirciye dönerek tepkisini gösterdi.

Dindar:"10 buçukta çıkmak istiyormuş eğer çıkmaz ise gidecekmiş, Sen beni tanmıyorsun ben bularaların çocuğuyum" diyerek seyirciye şikayette bulundu.Konserde yaşanan gerilim kameralara yansıdı.

Artvin konserinde olay! İki ünlü sahneyi paylaşamadı: "Sen beni tanımamışsın"

Seyircilerin önünde yaşanan ilginç görüntüler kayda alındı.

Artvin konserinde olay! İki ünlü sahneyi paylaşamadı: "Sen beni tanımamışsın"

Müge Anlı'nın bu halini sevenleri çok merak ediyordu! İşte çok merak edilen o görüntüMüge Anlı'nın bu halini sevenleri çok merak ediyordu! İşte çok merak edilen o görüntü

Filenin sultanları bu şarkıyla coşacak! Tarkan’ın öp şarkısı milli takım marşı olduFilenin sultanları bu şarkıyla coşacak! Tarkan’ın öp şarkısı milli takım marşı oldu

MHP ve CHP'den teklif alan İYİ Parti 3'e bölündü, Fikir ayrılığı zirve yaptıMHP ve CHP'den teklif alan İYİ Parti 3'e bölündü, Fikir ayrılığı zirve yaptı

Korkunç olay! Borcunu cinayet işleyerek ödediKorkunç olay! Borcunu cinayet işleyerek ödedi

Erzurum’da Ak Parti saha çalışmalarını artırdıErzurum’da Ak Parti saha çalışmalarını artırdı

Kamu çalışanlarına müjde: Hem aylık hem ikramiye artacakKamu çalışanlarına müjde: Hem aylık hem ikramiye artacak

Devrilen tarım aracının altında can verdi!Devrilen tarım aracının altında can verdi!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
4 ay önce nişanlısından ayrılmıştı! Tuğçe Tayfur jet hamle!
4 ay önce nişanlısından ayrılmıştı! Tuğçe Tayfur jet hamle!
Zor günler geçiren Serdar Ortaç, hüngür hüngür ağladı! Sevenleri endişelendi
Zor günler geçiren Serdar Ortaç, hüngür hüngür ağladı! Sevenleri endişelendi
Müge Anlı'nın bu halini sevenleri çok merak ediyordu! İşte çok merak edilen o görüntü
Müge Anlı'nın bu halini sevenleri çok merak ediyordu! İşte çok merak edilen o görüntü
Ebru Gündeş'in görmediği ve hiç kimsenin bilmediği kız kardeşini görenler inanamıyor?
Ebru Gündeş'in görmediği ve hiç kimsenin bilmediği kız kardeşini görenler inanamıyor?
Son Haberler
Türkiye’nin dört bir yanından, eserlerini de beraberinde getirerek sergilediler
Türkiye’nin dört bir yanından, eserlerini de beraberinde getirerek sergilediler
Diyarbakır’da operasyon! Terörün finans kaynağı patlatıldı!
Diyarbakır’da operasyon! Terörün finans kaynağı patlatıldı!
Suç üstüne suç! Arabadan uyuşturucu, motor kısmından silah çıktı
Suç üstüne suç! Arabadan uyuşturucu, motor kısmından silah çıktı
Kaçan güvercinini almak için gittiği inşaatta hırsızlık yaptı: "Pişmanım"
Kaçan güvercinini almak için gittiği inşaatta hırsızlık yaptı: "Pişmanım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla tiyatronun başına geçen Karadağlı sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla tiyatronun başına geçen Karadağlı sessizliğini bozdu
İbrahim Tatlıses evlilikte rekora koşuyor! Sevenlerine yeni evliliğin müjdesini verdi
İbrahim Tatlıses evlilikte rekora koşuyor! Sevenlerine yeni evliliğin müjdesini verdi
Çok Okunanlar
Bu gün altın kaç TL, 14 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar?
Bu gün altın kaç TL, 14 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar?
Tam bir rezalet! Camide skandala imza attılar, dini değerlerini ayaklar altına aldılar
Tam bir rezalet! Camide skandala imza attılar, dini değerlerini ayaklar altına aldılar
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 14 Ağustos Pazartesi hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 14 Ağustos Pazartesi hava durumu
Kamu çalışanlarına müjde: Hem aylık hem ikramiye artacak
Kamu çalışanlarına müjde: Hem aylık hem ikramiye artacak
Ajdar bu kez çizmeyi fena aştı! Kadınlar için; Ben 'köpeksin' dediğim de 'evet' köpeğim diyecek
Ajdar bu kez çizmeyi fena aştı! Kadınlar için; Ben 'köpeksin' dediğim de 'evet' köpeğim diyecek
Murat Övüç'e veto! "Kadınler Matinesi" programı Samsun'da yasaklandı!
Murat Övüç'e veto! "Kadınler Matinesi" programı Samsun'da yasaklandı!
Yorumlananlar
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!