Artvin konserinde olay! İki ünlü sanatçı Resul Dindar ve Demet Akalın sahneyi paylaşamadı

Artvin konserinde, Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar yaşandı.

İKİ ÜNLÜ SAHNEYİ PAYLAŞAMADI

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Resul Dindar ve Demet AK alın arasında gerginlik çıktı.Demet Akalın ın sahneye erken çıkmak istediğini söyleyen Resul Dindar "Ben buranın çocuğuyum, ben Karadenizliyim miziğiyim, sen beni tanımıyorsun" diyince Demet Akalın sahneye çıkarak tepki gösterdi.

Demet Akalın sahneye çıkmak istemesinin ardından Resul Dindar seyirciye dönerek tepkisini gösterdi.

Dindar:"10 buçukta çıkmak istiyormuş eğer çıkmaz ise gidecekmiş, Sen beni tanmıyorsun ben bularaların çocuğuyum" diyerek seyirciye şikayette bulundu.Konserde yaşanan gerilim kameralara yansıdı.

Seyircilerin önünde yaşanan ilginç görüntüler kayda alındı.

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