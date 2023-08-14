Erzurum’da Ak Parti saha çalışmalarını artırdı

2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler için kolları sıvayan Ak Parti, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, hafta sonu Taşhan ve 15 Temmuz Milli İrade Mesire Alanı'ndaki Erzurumluları ziyaret etti.

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Erzurum’da Ak Parti saha çalışmalarını artırdı

2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler için kolları sıvayan Ak Parti, Erzurum'da özellikle esnaf ve vatandaşa yönelik ziyaretlerini artırdı.

AK PARTİ YEREL SEÇİM İÇİN KOLLARINI SIVADI

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, hafta sonu Taşhan ve 15 Temmuz Milli İrade Mesire Alanı'ndaki Erzurumluları ziyaret ettiklerini belirterek, "AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik , Gençlik Kolları M. Gökberk Kocaaliler, Meclis Üyesi Fatih İpek, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Tosun ile Buket Yeşilbingöl, AK Parti Yakutiye İlçe Başkan Yardımcısı Dinçer Yavuz, Yakutiye SKM Başkanı Mesut Abuşoğlu ve teşkilat mensubu arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen ziyaretimizde hemşerilerimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik." dedi.

Erzurum’da Ak Parti saha çalışmalarını artırdı

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KAYNAK: İHA

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