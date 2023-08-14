Kiracıyı canından bezdirdiler! Kapısına iki kez yumurtalı saldırı yaptılar

Antalya'da yaşayan kiracı Y.B.'nin merdiven ve daire kapısına iki kez yumurtalı saldırı düzenlendi. Kiracı yaşadıkları karşısında büyük korku yaşarken, konu yargıya taşındı.

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Kiracıyı canından bezdirdiler! Kapısına iki kez yumurtalı saldırı yaptılar

Antalya'da yaşayan kiracı Y.B.'nin merdiven ve daire kapısına iki kez yumurtalı saldırı düzenlendi. Kiracı yaşadıkları karşısında büyük korku yaşarken, konu yargıya taşındı.

Kepez ilçesinde 3 katlı bir apartmanın birinci katında kirada ailesiyle yaşayan Y.B.'nin, geçtiğimiz 30 Temmuz'da sabah, 12 Ağustos'ta ise akşam saatlerinde kişi ya da kişilerce daire kapısının önüne ve merdivenlere yumurtalı saldırı düzenlendi. Kırılan yumurtalar yüzünden apartmanı kötü bir koku sardı. Gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşayan Y.B., durumu polise, ardından avukatı aracılığıyla yargıya taşıdı. Yumurtalı saldırının devam etmesi nedeniyle tedirgin olan aile, olayı gerçekleştirenlerin bulunup gerekli cezayı almasını istiyor. Yumurtanın atıldığı yer ve üzerindeki yazılar Y.B. tarafından kayda alındı.

Kiracıyı canından bezdirdiler! Kapısına iki kez yumurtalı saldırı yaptılar

"GEREKLİ ARTIRIM YAPILDI"

Avukat Şali Arslan, müvekkili Y.B.'nin 2 yıldır aynı evde kiracı olarak yaşadığını belirtti. Müvekkilinin geçen sene kira artışına gelen talep doğrultusunda enflasyon oranında yüzde 30 şeklinde bir artış gerçekleştirildiğini dile getiren Arslan, "Akabinde tekrar yeni senede de aynı talepte bulunuldu. Bu kez yüzde 65 oranında bir kira artışı yapıldı. Daha sonra ev sahibi kendi IBAN numarasını bloke ederek kullanıma kapattı, kira alınmaması için. Sonrasında hukuki mücadelemiz başladı" diye konuştu.

"TEDİRGİN OLDULAR"

Sürecin ardından geçtiğimiz günlerde müvekkilinin evinin önüne ve daire kapısına üzerinde Arapça yazılar bulunan yumurtalar atıldığını kaydeden Arslan, "Üstündeki yazılar ne anlama geldiği bilinmiyordu. Müvekkilim bir din görevlisi arkadaşına gösterdi ve yazıların beddua içerikleri olduğu belirlendi. Müvekkilim şu an çok tedirgin, yaşanılan bu olaydan dolayı korkuyor ister istemez. Bu olayın bir daha yaşanmasını istiyor" dedi.

Kiracıyı canından bezdirdiler! Kapısına iki kez yumurtalı saldırı yaptılar

"HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Konunun adli mercilere taşındığını anlatan Arslan, "Elimize geçen görüntülere bakıldığında o tarihlerde iki kişinin apartmana girdiği, yaklaşık bir bir buçuk dakika sonra tedirgin şekilde çıktıkları görüldü. Buna ilişkin bir suç duyurusunda bulunduk. Hukuki sürecimiz devam ediyor. Bir gün değil birkaç gün boyunca bu yumurta olayı yaşandı. Müvekkilimin komşularından kimseyle bir sorunu yok. Bunlar kim ve kimler tarafından yapıldığı belirlenemedi. Evin önüne yapılan yumurtalı saldırı, müvekkilimi ailecek tedirgin ediyor. Ama ortada bir kayıt var, şüpheliler onlar. Hukuki sürecimiz devam ediyor, adalet tecelli eder" ifadelerine yer verdi.

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KAYNAK: İHA

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