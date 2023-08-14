Yardım toplama bahanesiyle girdikleri evleri soydular!

Eskişehir'de bir apartmana "Yardım toplama" bahanesiyle girerek 70 bin TL değerinde para ve mücevher çalan 2 kadın hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

EVDE KİMSENİN OLMADIĞI DAİRELERİ TEK TEK TESPİT ETTİLER

Olay, Uluönder Mahallesi Tunaer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tüm zillere basan ve "Yardım toplama" bahanesi ile apartmana giren 2 kadın, bir daireden hırsızlık yaptı. Zile bastıktan sonra cevap gelmeyen ve önünde ayakkabı bulunmayan dairelerin kapılarını zorlayan kadın hırsızlar iddiaya göre, girdikleri bir evden yaklaşık 70 bin TL değerinde, nakit para ve mücevher çaldı.

Türbanlı hırsızlar olayın ardından, başörtüleri ile yüzlerini gizleyerek apartmandan çıkarak kayıplara karıştı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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