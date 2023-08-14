Erciyes'de dünya'da bir ilk yaşandı! Dünyanın en yüksek plajı şampiyonlarını belirledi

Erciyes, Dünya'da ilk defa bir dağda gerçekleşen Pro Beach Plaj Voleybolu'na ev sahipliği yaptı. 3 gün süren organizasyonda yerli ve yabancı sporcular kıyasıya mücadele etti.

Türkiye'yi ilk kez snowboard, snowkite, kar voleybolu, dağ bisikleti, gibi branşlarda dünya kupaları ve Avrupa kupaları ile tanıştıran Erciyes, Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Dünya trendlerini Türkiye'ye getirerek ilklere imza atan Erciyes 11-12-13 Ağustos 2023 tarihlerinde Bioderma Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye serisine ev sahipliği yaptı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nu (CEV) Uluslararası Voleybol Federasyonu'nu (FIVB) onaylı organizasyon, Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Türkiye Voleybol Federasyonu ile Kayseri Erciyes A.Ş. işbirliği ile düzenlendi. 2 bin 200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde dünyanın en yüksekte bulunan kumsalında özel olarak hazırlanan kortlarda oynanan Erciyes Pro Beach Plaj Voleybolu Kupası, üç gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcuların mücadelesine sahne oldu. Organizasyona 13 kadın, 16 erkek takım olmak üzere 29 takım katıldı. Erciyes Plaj Voleybolu'nun ilk iki günü erkekler ve kadınlar kategorilerinde grup karşılaşmaları oynandı.

Müsabakaların ikinci gününde ise çeyrek final, yarı final ve final maçları ile şampiyonlar belirlendi. Üç gün boyunca gerçekleşen müsabakalar sonunda erkeklerde; Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru şampiyon olurken İranlı Arash Vakili ve Abdolhamed Mirzali ikinci, Hasan Hüseyin Mermer - Sefa Urlu ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda şampiyon Buğra Eryıldız ve Diana Lunina olurken Merve Çelebi ve Esra Betül Çetin ikinci, Ukraynalı Kseniia Mazur ve Anna Kalchenko ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular için madalya ve kupa töreni düzenlendi. Sporculara ödülleri AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Hüma Hastanesi Yön. Kur. Üyesi Feride Hande Gemici takdim etti.

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