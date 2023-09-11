Trabzonspor Yılın transfer bombasını patlatıyor! Thiago Alcantara'yı alıyor, imza an meselesi

Trabzonspor transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala ardı ardına yaptığı transferler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Paul Onuachu ve Nİcolas Pepe'yi transfer eden bordo mavililer şimdide iverpool'un yıldız ismi Thiago Alcantara'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR'DA YILDIZ TRANSFERİ BİTMEYECEK GİBİ DURUYOR

. İddialara göre bordo-mavililer Liverpool’un Brezilyalı orta saha oyuncusu Thiago Alcantara için girişimlere başladı. İstediği süreyi bulamayan Thiago Alcantara'nın bu teklife olumlu bakabileceği gelen bilgiler arasında. Güncel verilere göre 15 milyon Euro değer biçilen yıldız oyuncu orta saha oyuncuları arasında en iyileri arasında gösteriliyor.

Liverpool'dan ayrılmaya sıcak bakıyor

Kadroda düşünülmeyen yıldız orta saha oyuncusunun Liverpool'dan ayrılmak ve daha çok forma giyebileceği Trabzonspor haberleri 'nde bir takıma transfer olmak istediği de gelen haberler arasında yer aldı.

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