Trabzonspor’un "İnadıyla Şampiyon" filmi vizyona giriyor

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu konu alan "İnadıyla Şampiyon" belgesel film, beyaz perdede seyirciyle buluşuyor.

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Trabzonspor’un "İnadıyla Şampiyon" filmi vizyona giriyor

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonu şampiyonluğu'nun anlatıldığı "İnadıyla Şampiyon" filminin basın lansmanı yapıldı.

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu konu alan "İnadıyla Şampiyon" belgesel film, beyaz perdede seyirciyle buluşuyor. Filmde Trabzonspor'un oynadığı müsabakaların devre arası ve maç sonu görüntüleri, deplasman yolculukları, taraftar öyküleri ve bordo-mavili kulübün efsanelerinin özel röportajları yer alıyor.

Yapımcılığını Serdar Şen'in yaptığı filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel bulunuyor. Güzel, Trabzonspor'un şampiyonluk döneminde #MutluluğaKurşunSıkma sloganıyla gündem olan ve Kristal Elma'da 3 ayrı kategoride birincilik ödülü, Felis ödüllerinde de 2 kategoride Felis ödülüne layık görülen Yayla Çocukları reklam filminin de yönetmenliğini yapmıştı.

Trabzonspor’un "İnadıyla Şampiyon" filmi vizyona giriyor

"FİLMİN BİZİM DOĞRU ZAMAN VE DOĞRU GÜNDE ÇIKMASINI PLANLADIĞIMIZ BİR YERDEYİZ"

Film gösterilmeden önce basın mensuplarına konuşan filmin yapımcısı Serdar Şen, bu bir Trabzonspor filmi diye sözlerine başlayarak "Tarihimizin kurulduğu andan itibaren bugünlere nasıl gelmişiz, şampiyonlukları nasıl elde etmişiz, bizlerin memnun kaldığı, sizlerin de izlediğinizde seveceğiniz bu filmi hep beraber izleyeceğiz. Film aslında gecikmedi. Ne yazık ki öyle bir algı var. Filmin bizim doğru zaman ve doğru günde çıkmasını planladığımız bir yerdeyiz. Biz aslında bir dökümenter film yaptık. Trabzonspor'un tarihini anlatan bir film yaptık ve ne yazık ki insanlarda şampiyonluk belgeseli görmek gibi bir beklenti var. Biz bunu zaten izledik. Hepimizin hafızalarında o görüntü var. Bir buçuk yıl geçti üstünden. Bu yüzden bizce doğru zamandayız. İnan bana on yıl sonra izlediğinizde çok daha güzel bir film yapmış olduğumuzu göreceksiniz. İzlediğinizde ne demek istediğimi sizlerde izleyiciler de anlayacak. Binlerce dakikalık doküman var elimizde. Sezon başı itibariyle bütün her şeyi çekmeye başladık. Aslında hep beraber inanmıştık şampiyon olacağına Trabzonspor'un. O sezon bitene kadar her an her şeyi çektik. Dijital Platform'da olmak gibi bir düşüncemiz de var. Ancak sinemanın çok başka duygusu var ve bizim için o kadar organik ve duygulu bir iş oldu ki bütün taraftarımız ve rakip takımların taraftarları da sinemada izleyip seveceği bir şey var" dedi.

"İnadıyla Şampiyon" belgesel filmi 4 Ağustos Cuma günü Trabzon'da 15 Eylül Cuma günü ise tüm Türkiye ve Avrupa'da vizyona girecek.

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KAYNAK: İHA

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