Yangından kurtarılan kaplumbağalar tedavi altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında yanarak yaralanan kaplumbağalar tedavi ediliyor.
Müskebi Mahallesi Ali Kelle Ormanı'nda makilik ve otluk alan yangını sırasında, alevlerin söndürülmesi için ekiplere destek veren tatilciler tarafından bulunan kaplumbağalar, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.
YANIK KAPLUMBAĞANIN DURUMU KRİTİK
Veteriner hekimlerce tedavi altına alınan kaplumbağaların ayak ve kabuklarında oluşan yanıklara ilk müdahalenin ardından kaplumbağalar tedavi altına alındı. Ayaklarında birinci derece yanık olan kaplumbağanın durumunun kritik olduğu belirtilirken kaplumbağalar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.
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KAYNAK: İHA