Belediyenin korkutan ihmaline vatandaşlardan tepki!

Manisa'nın Kula ilçesinde arazi yolu üzerinde açık bırakılan su vanası çukuruna vatandaşlar tepki gösterdi. Geçtiğimiz ay içerisinde buna benzer bir çukura düşerek ağır yaralanan ve hayatı kararan bir genç kızı hatırlatan vatandaşlar, başka bir vatandaşa zarar gelmeden yetkililerin bir çözüm yolu bulmasını talep etti.

DAHA ÖNCE GENÇ BİR KIZIN YARALANMASINA SEBEP OLDUĞU BELİRTİLDİ

Kula ilçe merkezinde elektrik kablolarının yer altına alınması ve doğalgaz boru döşeme çalışmaları dolayısıyla açılan ve uzun süre kapatılmayan çukurlara bu sefer de arazi yollarındaki açık bırakılan çukurlar eklendi. İlçenin su sorununa çözüm bulmak için arazilerde kazılan su vana çukurlarında hiçbir güvenlik önlemi alınmaması vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu. Geçtiğimiz ay içerisinde gece saatlerinde elektrikli bisikleti ile seyir halindeyken çukuru fark etmeyip düşen ve aldığı darbelerle ağır yaralanıp hayatı kararan genç kızı hatırlatan vatandaşlar, başka bir vatandaşa zarar gelmeden bu çukurlara önlem alınmasını talep etti.

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