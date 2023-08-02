ING Türkiye çalışanları yaz boyunca istedikleri şehir ve lokasyondan hizmet verecek

ING Türkiye, Flexi Yaz çalışma modeli ile yaz boyunca çalışanlarına istedikleri şehir ve lokasyondan uzaktan çalışma imkanı sundu.

ING Türkiye, "Flexi Yaz" adını verdiği uygulama ile 2020 yılından beri çalışanlarına yaz dönemlerinde istedikleri şehirde ve lokasyonda çalışma imkanı tanıdı. Flexi Yaz kapsamında İstanbul Genel Müdürlük ve Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi çalışanları, Haziran ve Eylül ayları arasında 8 haftaya kadar diledikleri yerden uzaktan çalışabiliyor.

YAZ AYLARINI SEVDİKLERİYLE GEÇİRECEKLER

Bankadan yapılan açıklamaya göre, esnek çalışma modelleri ile çalışanlar kendilerine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırabiliyor. ING Türkiye, hayata geçirdiği tüm uygulamalarda işin ihtiyaçlarının karşılandığı ve uyulması gereken yasal gereklilikler ve sorumluluklar yerine getirildiği sürece esnek, özgür ve yenilikçi olmayı önde tutuyor. Çalışanlarına uzaktan ve esnek çalışma modelleri sağlayan banka olan ING, Flexi Yaz dışında çalışanlarının kendilerine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırmalarına imkan sunan ve kişisel ile mesleki gelişim alanındaki potansiyellerini ortaya çıkarmalarını hedefleyen dört esnek çalışma modeli daha sunuyor.

DÖRT ESNEK SEÇENEK SUNULDU

Bu modellerden Flexi 365 ile İstanbul Genel Müdürlük ve Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi'nde çalışan, faaliyet gösterdiği iş kolu ve görevi uygun olan ING'liler, haftanın beş günü uzaktan çalışabiliyor. Bununla birlikte İstanbul'daki Genel Müdürlük çalışanları tamamen hibrit çalışma modeline geçtiler, Haftam Flexi adı verilen bu çalışma modelinde, çalışanlar haftada 3 gün uzaktan, her ayın 3. haftası ise tamamen uzaktan çalışabiliyor. ING Türkiye Genel Müdürlüğü'nden şubelere kadar tüm ING Türkiye çalışanlarının yararlanabildiği Haftam 3 Gün Flexi ve Haftam 4 Gün Flexi modellerini tercih eden çalışanlar ise, üç veya dört gün çalışma seçenekleri ile kalan günlerini diledikleri gibi planlayabiliyor.

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