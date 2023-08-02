Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş! Değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı "Aday olma dedim"

Ekrem İmamoğlu'nun değişim diyerek CHP genel başkanlığına aday olabileceği söylentileri gündem olmaya devam ediyor, İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde partinin ağır toplarıyla bir araya gelip yemek yemesi bu söylentileri güçlendirmişti. O değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı.

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Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş! Değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı "Aday olma dedim"

Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk savaşı veren Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim yemeği' yediği CHP'nin önde gelen isimlerinden olan SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın "Ekrem Bey'e 'aday olma' dedim gülümseyerek karşıladı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu, CHP'nin önde gelen isimleri ile 'değişim yemeği' yedi. Yemekte ise eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın yer almıştı. Yaşananların ardından 'değişim yemeği'nde yer alan SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın o görüşmedeki detayları anlattı.

Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş! Değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı "Aday olma dedim"

"ÇOK CİDDİ FARKLILIKLAR OLUR"

Siyasetçilerin gönlünden geçenlerin parti ve halkın size yüklediklerinden farklı olduğunu vurgulayan Karayalçın, "Siyasette sizin kendiniz için gönlünüzden geçirdiğiniz ile koşulla, partililerin ve halkın size yüklemiş oldukları arasında farklılık oluyor. Keşke hep aynı olsa, çok ciddi farklılıklar olur. Ben bunu yaşamış birisiyim." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş! Değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı "Aday olma dedim"

İMAMOĞLU'NA 'ADAY OLMA' DEDİM

Sözlerinin devamında Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.

İmamoğlu'nun bu sözlere nasıl yanıt verdiğine ilişkin kendisine yöneltilen soruyu da cevaplandıran Karayalçın, "Ekrem Bey'e 'aday olma' dedim gülümseyerek karşıladı" şeklinde konuştu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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