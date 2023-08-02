Şile sahilinde patlatılmamış 28 top mermisi bulundu!

Sofular Halk Plajı'ında, 28 Temmuz'da yüzmek için denize giren bir kişinin ihbarı üzerine Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS ekiplerince denizde yapılan tarama sonucunda bulunan patlamamış top mermilerine ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekipler işaretlenen analnda belirlenen 28 patlammış top mermisinden 8'i bir süre önce Şile Cumhuriyet Savcılığı kararıyla karaya çıkarıldı.
PATLAMANIN ETKİSİYLE SULAR 30 METREYA YAKIN HAVAYA YÜKSELDİ
Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından top mermilerinini kontrollü şekilde imhası için gerekli hazırlıklar yapıldı.Jandarma, sabah saatlerinde yapılması planlanan patlatma öncesinde 1,2 kilometrelik alanı boşalttı.
Sahile yakın evlerde yaşayanların da tahliyesinin ardından SAS ekipleri sualtında bulunan top mermilerini tamamını fünyeyle birbirine bağladı.
Demizdeki t op mermileri fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.Patlamının etkisiyle denizsuları yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber