Bakanlıktan sıfır ve ikinci el otomobil açıklaması! 3 hafta yetti düşüşler başladı

Galerilerde sıfır araç yokluğu ikinci el araçlarına rağeti artırmış fiyatlar bazı araçlarda 1. eli geçmişti bakanlık bu duruma müdahale etmişti. Bakanlığın müdahalesi etkisini gösterdi. 3 hafta içinde araç fiyatlarında aşağıya doğru iniş başladı.

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Bakanlıktan sıfır ve ikinci el otomobil açıklaması! 3 hafta yetti düşüşler başladı

Ticaret Bakanlığı'nca, otomotiv sektöründe fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı alınan tedbirler sonucunda; kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlandığı, galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununun ortadan kalktığı, fiyatların 3 haftadır artış göstermediği ve yer yer düşüşler de gözlemlendiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; otomotiv sektörüne ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın başkanlığında tüm sektör paydaşlarının katılımıyla istişare ve toplantılar yapılarak, değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler sonucunda, Ağustos-Eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldı. Çalışmalar kapsamında başta internet siteleri ilanları, galerilerin sıfır ve ikinci eldeki çalışmaları dahil ve en çok da şahsi ilanların içeriğiyle ilgili düzenlemeler yapıldı, stokçuluğa darbe indirecek düzenlemeler uygulamaya konuldu.

Bakanlıktan sıfır ve ikinci el otomobil açıklaması! 3 hafta yetti düşüşler başladı

''ARAÇ BAŞINA 300 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI''

Açıklamada, "Gelinen noktada son düzenlememiz olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasıyla birlikte, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlanmıştır. Bu düzenlemelerin etkisiyle, araç satışlarının oto pazara yönelmeye başladığı, bununla birlikte vatandaşlarımızda fiyatların düşüşe geçeceği beklentisi ağırlık kazandığından, bu aşamada ikinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür. Bu düzelme ve yatay seyir sürecinin fiyatlar düşene kadar bir süre daha böyle devam edeceği umulmaktadır. Öte yandan bu düzenlemelerimiz galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununu da ortadan kaldırmıştır. İyi niyetli ve ticaret etiğine uygun hareket etmeyen oto satıcılarının piyasayı manipüle etmesi ve sayılarının da bir hayli fazla olması sebebiyle fiyat normalleşmeleri bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Yüksek kar alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen fiyatlar 3 haftadır artış göstermemekte, süreç şu anda planladığımız şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlenmektedir" denildi.

Bakanlıktan sıfır ve ikinci el otomobil açıklaması! 3 hafta yetti düşüşler başladı

''İLAVE TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLECEK''

Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan beklentimiz yasa dışı yollara tevessül eden oto satıcısı şahıs ya da kuruluşları Bakanlığımızın ilgili birimlerine bildirmeleri, kimseye hiçbir koşulda hukuki güvence olmadan nakdi olarak fazladan para vermemeleri, piyasayı kışkırtan kişilere alan açmamalarıdır. Herkes kurallara riayet ettiğinde ve fırsatçılara prim verilmediğinde, otomotiv sektöründe oluşan yapay sorunlar çözüme kavuşturulacaktır. Bu sayede, vatandaşlarımızın arzu ettiği şartlar tekrar oluşacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektörü ve diğer tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı yasal yaptırımlar devreye alınacak, ilave başka tedbirler ve düzenlemeler hemen hayata geçirilecektir" ifadeleri kullanıldı

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