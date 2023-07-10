İkinci araçlarda yeni gelişme! İkinci el araçların sıfır fiyatını geçmeyecek olması galericileri sevindirdi

İkinci el araç fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesinin yasaklanması galericileri sevindirdi.

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İkinci araçlarda yeni gelişme! İkinci el araçların sıfır fiyatını geçmeyecek olması galericileri sevindirdi

İkinci el araç fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesinin yasaklanması galericileri sevindirdi. Galerici Ahmet Yurtlu, "Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle bir takım yeniliklerin geleceğini ve piyasadaki bu dengeyi sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

"SIFIR ARAÇLARIN TEDARİK PROBLEMİ OLUNCA BUNU BİRÇOK KİTLE FIRSATA ÇEVİRDİ"

İkinci araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının yapılamaması hakkında yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak uygulama, Kayseri'deki galericileri sevindirdi. Galerici Ahmet Yurtlu, "2. el araçların sıfır araç fiyatlarını geçemeyeceği konusu son 1 yıldır dillendirilen bir konuydu. Çünkü gerçekten Türkiye tarihinde görülmemiş bir durumdu. Eskiden insanlar kilometreyi düşürürlerdi, şimdi kilometreyi yükseltmeye başladılar. Çünkü 2. el araçlardaki değerler sıfır araçların değerinin üzerinde kaldı. Sıfır araçların tedarik problemi olunca bunu birçok kitle fırsata çevirdi. Bundan kaynaklan ciddi bir sorun oluştu. Örneğin sıfırı 1 milyon TL olan arabanın, 2. ellerde 1 milyon 250 bin TL gibi bir fiyata satıldığını gördük. Bu Türkiye tarihinde ilk defa gördüğümüz bir durum. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle bir takım yeniliklerin geleceğini ve piyasadaki bu dengeyi sağlayacağını düşünüyoruz. Tabi ki bu sadece yasayı çıkartmakla olmuyor. Akabinde bunun takibinin de yapılması gerekiyor. Bu konuda da bir takım önlemler alındı. İlgili ilan sayfalarından takip edilerek araçlarını, sıfır aracın liste fiyatının üzerinde satanlara çok ciddi cezalar geleceğine dair bir takım genelge yayınlandı. Bu piyasadaki hareketliliği gerçekten düzene sokacak. Fiyatların oturması için ve aynı zamanda fahiş artışların da engellenmesi için doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu zamana kadar yapılan uygulamalarda bir başı boşluk vardı. Şu ana kadar da takibi olmadığı için fiyatlar çok anlamsız yerlere ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Bizim alıp, satarak elde edemediğimiz karı vatandaş elinde bekleterek, çok büyük bir kar elde etmeye başladı"

İkinci araçlarda yeni gelişme! İkinci el araçların sıfır fiyatını geçmeyecek olması galericileri sevindirdi

VATANDAŞ ARCINI ELİNDE BEKLETEREK BÜYÜK KAR'LAR ELEDE EDİYO

Otomotiv sektörünün bir yatırım aracı haline gelmesinin fiyatları artırdığını kaydeden Yurtlu, "İnsanlar önceden döviz bürosundan döviz alırlardı, artık araç alıyorlar. 3-4 tane sıfır, 2. el araç alarak, kullanmadıkları araçları bloke ederek, yatırım yapıyorlar. Buradaki kazançlarda çok ciddi yerlere ulaştı. Bizim alıp, satarak elde edemediğimiz karı vatandaş elinde bekleterek, çok büyük bir kar elde etmeye başladı. Örneğin ben 750 bin TL'ye sattığım bir aracın şu anda 1 milyon 250 bin TL olduğunu görüyorum. Bu süreçte 750 bin TL'ye sattığımız aracı 800 bin TL'ye aldık. 850 bin TL'ye sattık, 900 bin TL'ye aldık. Biz 5 araç satarak, 250 bin TL kazandık ama bu işle hiçbir ilgisi olmayan vatandaş aracı 750 bin TL'ye aldı. Şu anda 1 milyon 250 bin TL değeri var. Yani biz bu işin ticaretini yapıp, vergisini ödediğimiz halde 250 bin TL kazandık. Vatandaş hiçbir şey yapmadan, vergisini de ödemeden parasını 1 milyon 250 bin TL yaptı. Bu da gerçekten haksız bir kazanç doğurdu" şeklinde konuştu.

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KAYNAK: İHA

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