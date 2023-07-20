Sıfır araç sıkıntısı varken, stok araçlar görenlerin dikkatini çekti

Türkiye genelinde bayilerdeki sıfır araç sıkıntısı devam ederken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan araçlar dikkat çekti. Eyüpsultan'da otoyol kenarında, Zeytinburnu'nda ise bir otoparkta stoklanan araçlar, dron ile görüntülendi.

Türkiye genelinde yaşanan "sıfır araç" sıkıntısı giderek daha da vahim bir hal aldı. Vatandaşlar otomobil bayilerinden sıfır araç alamazken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan sıfır araçlar ise dikkat çekti.

ORMANLIK ALANIN ARASINDA BULUNAN ÇAYIRLIKTA STOKLANDIĞI GÖRÜNTÜLENDİ

Eyüpsultan Göktürk'te bir otoyol kenarında rent a car firmasına ait olduğu iddia edilen yüzlerce sıfır araç görenleri şaşkına çevirdi. İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta otoyol kenarında çevrilen alana stoklanan otomobiller, dron kamerasına yansıdı. Görüntülerde aynı renk ve modellerden oluşan onlarca aracın yan yana dizildiği ve otoyol ile ormanlık alanın arasında bulunan etrafı çevrili çayırlık alanda stoklandığı görüldü.

Haberin Devamı

Benzer bir başka görüntü de Zeytinburnu'nda kaydedildi. Zeytinburnu'nda bulunan bir otoparkta tozlar içerisindeki onlarca sıfır otomobil, kameralara yansıdı.

Öte yandan, araçların görüntülendiğini fark eden otoparkın bekçisi telaş içerisinde birileri aradığı ve dronu cep telefonu ile görüntülediği dikkat çekti

Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!

Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı: Yolcu kapasitesi 10 milyona çıkacak

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranları

Haberin Devamı

Küçükçekmece’de kaza! İki araç hızını alamayıp kafa kafaya çarpıştı!

Trabzonspor kulübü katarlılara mı satılıyor, Melik Yiğitel açıkladı

Uzmanlar uyardı: Sıcak havalar kalbin ritmini etkiliyor!

Ankaralılar kara kara düşünüyor! Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam onaylandı! 2 lira birden fırladı! Gözler İstanbul'da

Euro ve dolara dikkat! Dolar ve EURO düşer mi, yükselir mi? Lagarde uyarıda bulundu!

Çarşaflı genç kıza sözlü saldıra da bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum

Eski sevgili tarafından eczanede silahlı saldırıya uğradı!