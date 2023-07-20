Trabzonspor kulübü katarlılara mı satılıyor, Melik Yiğitel açıkladı

Türk medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel katarlı işadamlarının Trabzonspor kulübünü satın almak istediğini duyurdu.

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Körfez ülkeleri futbola yatırım yaparak avrupada birçok takıma talip olup satın almaya devam ediyor. Bu ülkelerden birisi olan Katarlı zengin iş adamlarının Trabzonspor'a ilgilerinin olduğu ve kulübü satın almak için iletişim kurmaya çalıştıkları belirtildi.

MELİK YİĞİTEL AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 200 yakın iş adamını yanına alarak körfez ülkelerine yaptığı temas sırasında Katarlı iş adamların Trabzonspor'a ilgilerinin olduğu ve iletişime geçmek istedikleri belirtildi.

KATARLI İŞ ADAMINDAN TRABZONSPORU SATIN ALMAK İSTİYOR

Konu ile ilgi CNN Türk televizyonunda katıldığı bir programda açıklamaalrda bulunan Trabzonspor taraftarı olduğunu her fırsatta açıklayan Türk medya Ankara temsilcisi gazeteci Melik Yiğtel, Katarlı iş adamlarının Trabzonspor'a ilgilerinin olduğu ve satın almak için girişimlerde bulunabileceklerini açıkladı.

Çıkan haberler üzerine Trabzonspor'un borsadaki hisse senetleri yükselişe geçtiği görüldü.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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