Trabzonspor'dan Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'a kınama

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe'yle karşılaştıkları maçta rakip oyuncu Samet Akaydın'ın futbolcuları Mahmoud Trezeguet'ye yönelik olduğu ileri sürülen davranışını kınadı.

Samet Akaydın ile ilgili gereğinin yapılması gerektiği söyleyen Trabzonspor açıklamada, '' Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonundan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye, futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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SAMET AKAYDIN İDDİALARA SERT CEVAP VERDİ

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Samet Akaydın'dan açıklama geldi. Samet Akaydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum"

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