Küçükçekmece’de kaza! İki araç hızını alamayıp kafa kafaya çarpıştı!

Küçükçekmece'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği seyir halindeki iki araç kafa kafaya çarpıştı.

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Küçükçekmece’de kaza! İki araç hızını alamayıp kafa kafaya çarpıştı!

Küçükçekmece'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği seyir halindeki iki araç kafa kafaya çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de kaza! İki araç hızını alamayıp kafa kafaya çarpıştı!

İKİ TİCARİ ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaza Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi'nde 12.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halindeki 34 LYH 794 plakalı servis minibüs ile 34 CBJ 348 plakalı panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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KAYNAK: İHA

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