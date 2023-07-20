Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı: Yolcu kapasitesi 10 milyona çıkacak

KKTC'deki Yeni Ercan Havalimanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açıldı.

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Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı: Yolcu kapasitesi 10 milyona çıkacak

KKTC'deki Yeni Ercan Havalimanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açıldı. Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanı olan ve 128 bin metrekarelik terminal alanına sahip Yeni Ercan Havalimanı'nın yolcu kapasitesi de 10 milyona çıkacak.

HAVA ULAŞIMININ GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), inşası tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı düzenlenen törenle açıldı. Havalimanının açılışı Körfez ülkeleri ziyaretini tamamlayarak KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Hava ulaşımının gelişmesini sağlayacak yeni havalimanının yolcu kapasitesi 10 milyona çıkacak.

450 milyon euroya mal olan 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanına sahip olan yeni havalimanı yolcu giriş ve çıkış salonları, binanın genel yapısı modern mimarisiyle ön plana çıkıyor.

Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı: Yolcu kapasitesi 10 milyona çıkacak

128 BİN METREKARELİK TERMİNAL ALANINA SAHİP

Yeni havalimanı 128 bin metrekarelik terminal alanına ve toplam 85 bin metrekarelik açık ve kapalı otoparkına sahip. Yeni pist ise 3 bin 200 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde. Yeni havalimanının bagaj sistemi içerisinde entegre 4 adet patlayıcı tespit x-ray bulunuyor. Giden yolcu katında 16 adet x-ray ve kapı tipi metal dedektör bulunan havalimanında ikisi körüklü 8 adet yolcu biniş köprüsü bulunuyor.

Çevreyolu boyunca tamamen fiber ile döşenmiş ihbar sistemi (yaklaşık 16 kilometre) aynı zamanda bu ihbar sistemlerini takip eden güvenlik kameraları bulunuyor.

YOLCULARI 60 ADET CHECK-İN NOKTASI KARŞILAYACAK

Girişler, 4 sağda ve 4 solda olmak üzere x-ray cihazlarıyla sağlanacak. Ardından geçilecek alanda yolcuları 60 adet check-in noktası karşılayacak. Burada verilen bagajlar, elektronik sistemler ve güvenlik tarama cihazlarıyla el değmeden 15 metre aşağıya indirilecek, daha sonra uçağa güvenli bir şekilde taşınacak.

4.5 kilometrelik de bir bagaj ray hattına sahip olan terminalde hızlı geçişlerin sağlanması açısından giden yolcu için 24 adet, gelen yolcu için 20 olmak üzere 44 pasaport kontrol noktası, engelli ve özel geçişler yer alıyor. Güvenliğin sağlanması için servis araçları ve yolcu araçları ayrı bölmelerden alana giriş yapacak.

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KAYNAK: İHA

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