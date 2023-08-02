İstanbul’da Temmuz ayının zam şampiyonu sivri biber oldu!

İTO'nu verilerine göre, Temmuz ayında fiyatı yüzde 62,20 artan sivri biber en çok pahalanan ürün oldu. En çok ucuzlayan ürün ise fiyatı yüzde 17,68 azalan erik oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 149'unun perakende fiyatı artarken, 5 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

TEMMUZ AYINDA SİVRİ BİBER FİYATI 62,20 ARTTI

Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 62,20 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler bazıları; ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 52,67 ile halı, ulaştırma harcamalarından yüzde 49,97 ile benzin, gıda harcamalarından yüzde 48,31 ile domates, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 45,06 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 42,86 ile müze giriş ücreti ile konut harcamalarından yüzde 34,05 ile kapıcı ücreti oldu.

Haberin Devamı

TEMMUZ AYINDA ERİK FİYATI YÜZDE 17,68 UCUZLADI

2023 Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan erik fiyatı yüzde 17,68 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 13,02 ile kiraz, yüzde 4,51 ile salatalık, yüzde 0,91 ile karpuz ve yüzde 0,25 ile kavun oldu.

2 Ağustos Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Bayburt'un gururu oldu! Milli boksör Salman Avrupa Şampiyonluğu getirdi

AK Parti'nin İBB adayı kim olur? En güçlü isim Dr. Şadi Yazıcı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok emniyet müdürü değişti, işte değişen ve yeni atan emniyet müdürleri

Diyarbakır, çok ses getirecek ‘Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı’na hazırlanıyor

Ülke Geneli 2 Ağustos Çarşamba hava durumu nasıl olacak? 5 gün haritalı hava durumu

Kalp krizi geçiren Gökhan Özen'den haber var! Geri dönüyor, müthiş bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkıyor!

Atatürk dizisi yayından kaldırıldı! AK Parti'den çok sert tepki: "Utanç verici, Boyun eğenler utansın"

AFK Ne Demek Sosyal Medya?