Diyarbakır, çok ses getirecek ‘Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı’na hazırlanıyor

Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı kapılarını yedinci kez açıyor. Start Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, 02-05 Kasım 2023 de Diyarbakır'da düzenlenecek.

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Diyarbakır, çok ses getirecek ‘Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı’na hazırlanıyor

Diyarbakır'da 02-05 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı'nın hazırlıkları başladı.

Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı kapılarını yedinci kez açıyor. Start Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, 02-05 Kasım 2023 de Diyarbakır'da düzenlenecek. Ünlü mankenlerle tarihi On Gözlü Köprüde düzenlenecek olan defilenin de ulusal ve uluslararası basında önemli yer bulması bekleniyor.

"HER YIL DÜZENLENEN FUAR BU YIL DAHA ÇOK SES GETİRECEK"

"Mezopotamya Kuyumculuk ve Kuyum Makineleri ve Franchise Fuarı"nın lansman toplantısı İstanbul'da yapıldı. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası adına sektör temsilcisi Serdar Ay ve Start Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Musa Öztürk'ün ortak açıklamalarda bulunduğu toplantıda fuar ve yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verildi.

Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı hakkında ortak açıklamalarda bulunan Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, her yıl daha da geliştirerek düzenlenen fuarın bu yıl daha çok ses getirmesini beklediklerini söyledi.

Diyarbakır, çok ses getirecek ‘Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı’na hazırlanıyor

"BÖLGEMİZE VE ÜLKEMİZE CİDDİ KATKILAR SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bu yıl Diyarbakır'da düzenlenecek olan fuarın şimdiye kadar yapılan organizasyonların en iyisi olacağına vurgu yapan Yüksel, "İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz lansman toplantısına gösterilen ilgi nedeniyle tüm basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Toplantıda fuarımızın içeriği hakkında bilgilendirmeler yaptık. Toplantımıza gösterilen ilgi göstermiştir ki; bu yıl düzenleyeceğimiz fuar şimdiye kadar yapılanların en iyisi olacak. Her yıl çıtayı biraz daha yükseğe çıkarmak bir Diyarbakır geleneği olmuştur. Bu yıl da sektörün en önde gelen güzide firmalarımızı bir arada buluşturuyoruz. Sadece bununla yetinmeyip, düzenleyeceğimiz etkinliklerle sektöre ve bölgeye gerekli ilginin gösterilmesine de katkı sunmayı hedefliyoruz. On Gözlü Köprüde düzenleyeceğimiz defilenin fuarımıza, Diyarbakır'ımıza ve ülkemize çok güzel yansımaları olacaktır. Ülke genelinden ve Kuzey Irak'tan davet edilen toptancıların ve alım heyetlerinin fuarımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Katılımcı firmalarımızın alım heyetlerle yapacakları ticari işbirlikleri en büyük beklentimizdir. Bu sayede sektörümüze, bölgemize ve ülkemize ciddi katkılar sunmayı hedefliyoruz. Fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese, özellikle sponsorlarımız Ahlatçı, İsgold, Elif Gold ve Altınay Kuyumculuğa teşekkür ediyoruz. Start Fuarcılık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı organizasyonlara imza atma gayretinde olacağız" dedi.

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KAYNAK: İHA

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