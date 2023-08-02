Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok emniyet müdürü değişti, işte değişen ve yeni atan emniyet müdürleri Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre çok sayıda ilin Emniyet Müdürü değişti. İşte değişen ve atanan yeni emniyet müdürleri.