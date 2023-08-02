Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok emniyet müdürü değişti, işte değişen ve yeni atan emniyet müdürleri

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre çok sayıda ilin Emniyet Müdürü değişti. İşte değişen ve atanan yeni emniyet müdürleri.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok emniyet müdürü değişti, işte değişen ve yeni atan emniyet müdürleri 1

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan kararla, 52 ilin emniyet müdürü değişti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı.

Ankara ve İzmir emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

İşte şehirlere göre yeni Emniyet Müdürleri...

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok emniyet müdürü değişti, işte değişen ve yeni atan emniyet müdürleri
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