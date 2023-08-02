Türkiye yarın kavrulacak! Uyarı üzerine uyarı yapılıyor Yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanacak. 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları başlıyor...

küresel ısınma nedeniyle bu yıl aşırı derecede sıcakların artması insanları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çarşamba günü başlayacak Eyyam-ı bahur sıcaklarının perşembe günü en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.

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Türkiye yarın kavrulacak! Uyarı üzerine uyarı yapılıyor Yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanacak. 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları başlıyor...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek, bugünden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini aktardı.

Yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkili olacağını dile getiren Tek, "İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcakları çarşamba günü başlayacak, perşembe günü 'pik' noktaya ulaşacak. İstanbul'da çarşamba sıcaklık 35, perşembe günü 39 dereceye kadar çıkacak. Bugünle perşembe arasında yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı olmasını bekliyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye yarın kavrulacak! Uyarı üzerine uyarı yapılıyor Yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanacak. 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları başlıyor...

"TEMMUZ AYINDAKİ SICAK HAVA DALGASI BEKLENMİYOR"

Geçen ayın sonuna doğru yaşanılan sıcak hava dalgasının bu sefer olmayacağına vurgu yapan Tek, bu sıcak hava dalgasının 4-5 derece daha düşük olacağını belirtti.

Tek, yaşanılan sıcaklık sonrası İstanbul'da yağmur beklenmediğini anlatarak, "Çünkü sıcaklıklar geçen sefer olduğu gibi hemen azalmıyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda İstanbul'da en yüksek sıcaklığı 41,3 derece olarak kayıt altına almıştık. Hemen ertesi gün sıcaklık 12 derece birden düşmüştü. Bu durum yağışa neden olmuştu. Ancak bu sefer böyle bir durum yok" sözlerini kullandı.

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Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tek, şunları kaydetti:

"Vatandaşların saat 10.00 ila 16.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. Dışarıya çıkanların ise açık renkli elbiseleri tercih etmeleri önemli. Ayrıca bu sıcak günlerde su tüketimi çok olmalı, proteinli gıdalardan kaçınılmalı. Sıcaklığın pik yapacağı saatlerde bedeni zorlayan işlerden kaçınmakta önemli."

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