Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4 yılda, üreticiye 7,2 milyon litre akaryakıt desteği verdi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4 yılda üreticilere 7,2 milyon litre akaryakıt desteği sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ürünleri, yerli tohum, akaryakıt, destek ve hibelerle çiftçilere destek vermeye devam ediyor. 4 yılda çiftçiye birçok destek sunan Büyükşehir, üreticilere toplamda 7,2 milyon litre akaryakıt desteği sağladı.

7 KOOPERATİF DESTEK PROGRAMI OLUŞTURARAK ÇİFÇİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR

Büyükşehir, hem üretim giderlerine katkı sunmak hem de tarımsal alanlardaki verimi geliştirmek amacıyla fındık bahçeleri olan 14 bin çiftçiye 4 bin 600 ton taban gübresi ve bin 500 ton süper çotanak gübresi dağıttı. Aynı zamanda yeni tarım teknikleri ile tarımsal ürün hasılasını artırmak, AR-GE çalışmalarıyla üretimi geliştirmek üzere 4 bin 965 çiftçiye tarım danışmanlığı, 100 çiftçiye sera yapım desteği, 40 çiftçiye permakültür ve organik tarım desteği sunan Büyükşehir, ayrıca 7 kooperatif destek programı oluşturarak, çiftçinin yanında olmaya ve tarımı desteklemeye devam ediyor.

ÜRETİCİNİN EN ÇOK İHTİYACI OLDUĞU ALANLARA DESTEK VERİLDİ

Büyükşehir, Kocaeli'nin eşsiz florasıyla bal üretimini teşvik etmek ve geliştirmek için arıcılık desteklemeleri yapıyor. Proje çerçevesinde 200 üreticiye 3 bin 337 kovan altlığı ve bin 50 ruşet kovan desteği veren Büyükşehir, 70 bal ısıtma ve dinlendirme kazanını ise yüzde 50 hibeyle verdi. Hayvan üreticilerine hayvan sağlığı ve daha iyi yetiştiricilik konularında uzman veteriner hekimleriyle danışmanlık hizmeti de veren Büyükşehir, doğal hayvansal üretimi desteklemek ve istihdama katkı sunmak hedefiyle de doğal salma yumurta tavukçuluğunu destekliyor.

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