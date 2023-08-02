Miniklerin turnuvasında heyecanlı anlar yaşandı!

Körfez Belediyesi'nin Kocaeli amatör futbolunun unutulmaz simalarından olan merhum Necati Türkmen adına düzenlediği Minikler Futbol Turnuvası finali heyecanlı anlara sahne oldu.

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Miniklerin turnuvasında heyecanlı anlar yaşandı!

Körfez Belediyesi tarafından merhum Necati Türkmen anısına düzenlenen Minikler Futbol Turnuvasının finali heyecanlı anlara sahne oldu.

Körfez Belediyesi'nin Kocaeli amatör futbolunun unutulmaz simalarından olan merhum Necati Türkmen adına düzenlediği Minikler Futbol Turnuvası finalle sona erdi. Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, 2011-2012 ile 2012-2013 doğumlulardan oluşan 10 takım ve toplam 200 sporcu katıldı. Turnuvanın finali Esentepe Stadı'nda gerçekleştirildi. Final gecesinde ilk olarak 2012-2013 grubunun maçları oynandı. Birincilik ve üçüncülük maçlarında kazanan penaltılarla belli olurken, birinci Esenspor, üçüncü ise Körfez Gençlerbirliği oldu. Özellikle Körfez Gençlerbirliği ve Tütünçiftlikspor arasındaki penaltı atışları ikişer tur gerçekleştirilirken, tribünlerde de büyük heyecan oluştu. 2011-2012 grubunun final gecesinde de birincilik ve üçüncülük maçları aynı anda başlatıldı. Kıran kırana geçen maçlar sonrasında Hereke Yıldız, Körfez Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda bulduğu goller ile mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçında ise gülen taraf Körfez OIimpik Spor Kulübü karşısında İlimtepe Gençlerbirliği oldu.

Miniklerin turnuvasında heyecanlı anlar yaşandı!

EN İYİLER SEÇİLDİ

2012-13 doğumlularda gol kralı 9 golle Körfez Gençlerbirliği'nden Çınar Akif Canpolat olurken, en iyi kaleci ise Kaan Erkan seçildi. 2011-12 doğumlularda gol kralı Hereke Yıldız'dan Kerem Altan, en iyi kaleci ödülü de Kaan Erkan'a verildi.

"SPOR AKADEMİLERİNDE 5 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, spora büyük önem verdiklerini belirterek, "Körfez'de spor tesislerinin sayısının çoğaltılması ve daha modern hale getirilmesi noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler üretiyoruz. Sizlerin daha modern şartlar altında spor yapmanızı sağlamak adına ilçeye yeni spor tesisleri kazandırırken, mevcutları da modernize ediyoruz. Körfez Belediyesi bünyesindeki spor akademilerinde 5 bine yakın öğrenci eğitim görüyor. Her yıl binlerce çocuk ve gencimizi sporla tanıştırıyoruz" dedi.

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KAYNAK: İHA

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