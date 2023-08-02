Otomobil ile cip kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ve cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
KAVŞAKTA YAŞANAN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ayetullah S. yönetimindeki 05 AG 905 plakalı cip ile Ali S. yönetimindeki 34 YH 716 plakalı otomobil Çiftlik Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada sürücü Ayetullah S. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Osman A., Melahat S. ve Bilhan S. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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KAYNAK: İHA