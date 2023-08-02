İbrahim Tatlıses'in malvarlığı haberi, duyanların dudağını uçuklattı!

Yıllarca bestelediği, seslendirdiği şarkılarla ve çektiği sinema filmleriyle ününe ün katan İbrahim Tatlıses yaptığı yatırımlarla da servetine servet kattı.
TGRT'nin araştırma sonucunda açıkladığı haberine göre İbrahim Tatlıses'in malvarlığı gündem oldu.İşte yayımlanan o servetin listesi:
Seyrantepede 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu,
TVbinası , Tatlı Şirket Grubu binası,
By Tatlıses Giyim atölyesi ve mağazası,
Demirciköy Alako Sitesi'inde bir villa,
Seyrantepe OYAK Sitesi'nde 3 daire,
Hadımköy Günışığı Konaklarında 1 villa,
Şanlıurfa'da 1 daire,
Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa,
İzmir Narlıdere Folkart Evleri'inde 1 daire,
1 tekne,
2 Sürat motoru,
2 Adet Mercedes marka otomobil,
3 Jeep, 1 limuzin, 20 şirket aracı,
Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde 1 villa,
BodrumBitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel,
Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa,
Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel,
İstanbul'da 5 kebap salonu,
Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı, birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV.
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