Yeni nesil staj, öğrencilerin ilgisini çekiyor: Öğrenci firmaya gitmiyor, firma öğrenciye geliyor

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü stajyer öğrencilerini firmalara staja göndermek yerine firmaları öğrencilere getiriyor.

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Yeni nesil staj, öğrencilerin ilgisini çekiyor: Öğrenci firmaya gitmiyor, firma öğrenciye geliyor

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü stajyer öğrencilerini firmalara staja göndermek yerine firmaları öğrencilere getiriyor. Bu yıl ilk kez başlatılan uygulamadan 75 öğrenci yararlandı.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yeni bir uygulamaya imza attı. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin çeşitli firmalarda yaptıkları stajı daha verimli hale getirmek amacıyla firma temsilcileri ve öğrenciler üniversitede buluşturuluyor. Üniversitede yapılan ofis çalışmalarında öğrenciler firmanın bilgi ve tecbürelerini öğrenirken firma yetkilileri de istihdam için öğrencileri daha yakından tanımış oluyor.

Yeni nesil staj öğrencilerin ilgisini çekiyor: Öğrenci firmaya gitmiyor, firma öğrenciye geliyor

DAHA VERİMLİ BİR STAJ DÖNEMİ GEÇİRMELERİNİ HEDEFLEDİK

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar, "Geçmiş yıllarda öğrencilerimizin staj konusunda yaşadıkları zorlukları bildiğimiz için bu yıl firmalarımızla stajyer öğrencilerimizi daha sağlıklı bir ortamda bir araya getirerek öğrencilerimizin daha verimli bir staj dönemi geçirmelerini hedefledik. Stajyerler alanlarında en iyi firmaya da gitseler, stajyer öğrenciye ofis imkanı sağlama konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Ofis problemi çözülse bile yaz döneminde genellikle iş öğrenebilecekleri yetkililer tatilde olabiliyor. Bu ve benzeri nedenler sonucunda geçmiş yıllarda pek çok öğrencimizin verimsiz bir staj dönemi geçirdiklerini bizimle paylaşması sonrası bu sistemi uygulamaya karar verdik. Yeni sistemde öğrencilerimizi staja göndermiyor onun yerine firmaları üniversiteye çağırıyoruz. Bu yıl sektörden 5 adet firma ile anlaştık. Staj dönemi eğitim planlaması yaptık. Firma yetkilileri bilgi ve tecrübelerini, iş yaparken kullandıkları araçları ve yöntemleri öğrencilerimize aktarıyor, böylece öğrencilerimiz de sektörün içinden gelen yetkililerden sektörün inceliklerini öğrenme fırsatı buluyorlar." diye konuştu.

"DİĞER ÜNİVERSİTELERDE DE YAYGINLAŞACAĞINI UMUYORUM"

Bu sistemin bir faydasının da firmaların öğrencileri tanıyarak üniversite sonrası seçtikleri öğrencilere iş imkanı sunması olacağını belirten Prof. Dr. Uluşar, "Burada kazan kazan formülü söz konusu, hem firmalar hem de stajyer öğrencilerimiz kazanıyor. Biz firmalara ofis imkanı sağlıyoruz firmalar da öğrencilerimize bilgi ve tecrübe aktarımı yapıyorlar. Seçtikleri öğrencilere de iş imkanı sunacaklar. Öğrencilerimizden de firmalardan da şimdiden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu yıl 75 öğrencimize bu imkanı sunabildik. Önümüzdeki yıllarda bu sistemin öncelikle üniversitemizdeki farklı bölümlerde sonra da diğer üniversitelerde yaygınlaşacağını umuyorum. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a ve Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Şükrü Özen'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HER GEÇEN YIL YÜZDELİK DİLİMİMİZ ARTIYOR"

Yeni staj sistemi uygulamasının bölümün tercih edilirliğine de etki edeceğini düşündüğünü belirten Prof. Dr. Uluşar, "Bu yıl Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nden (MÜDEK) 2 yıl boyunca uluslararası geçerliliği olan akreditasyon belgesi de aldık. Böylece bölümüzün verdiği eğitim bu belge ile de tescillenmiş oldu. Bu belge öğrencilerimizin yurt dışı iş imkanlarına ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Eğitim kalitemizin en önemli göstergelerinden biri de her yıl tercih edilirliğimizin artması oluyor. Geçen yıl ilk 28 binlik dilimden öğrenci aldık. Bu yıl bunun 20 binlere düşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni nesil staj öğrencilerin ilgisini çekiyor: Öğrenci firmaya gitmiyor, firma öğrenciye geliyor

Derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin staj ortamında uygulamasını görmekten memnun olduklarını dile getiren öğrenci Serhan Baymaz, staj ortamında her şeyin kod yazmak olmadığını iletişimin ve ekip çalışmasının da işlerinin bir parçası olduğunu ve en az kod yazmak kadar önemli olduğunu belirtirken, Özlem Şençoru ve Neslihan Akkoç da Teknokent'te bir firmada staj yapmanın gelecekteki iş hayatlarında kendilerine büyük katkılar sağlayacağını düşündüklerini, kariyer hedeflerini belirlemede ve hedeflerine yaklaşmada staj deneyimlerinden çok fayda sağladıklarını belirttiler.

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KAYNAK: İHA

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