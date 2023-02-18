Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası tek yürek olan Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen birçok yardımların ardından ünlü futbolcular da tam destek verdi. TFF'nin duyurduğu ve 1 Mart'ta hayata geçeceği vurgulanan kampanyaya Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldız futbolcularda katılım sağlayacak.

"OMUZ OMUZA TÜRKİYE"

Kampanyaya destek veren Paris Saint-Germain (PSG)'nin yıldızlarının yanı sıra çok sayıda futbolcu da katılım sağlayacak. Mbappe’nin imzalı formalarını, açık artırma yoluyla satılması için bu projeye aktaracak. "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasından toplanacak bağışlarla konteyner sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor.

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TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ AÇIKLAMIŞTI

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel'i konuk etti. Müsabakadan bordo-mavililer, 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası basın açıklamasında bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp başkanlarıyla beraber kameralar karşısına geçti. Mehmet Büyükekşi, "1 Mart Çarşamba günü Uluslararası boyuta örnek bir kampanya başlatacağız. İsmi "Omuz Omuza Türkiye." ifadelerine yer verdi.