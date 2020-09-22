Futbolda ifşa gecesi: Rıdvan Dilmen, Ercan Taner, Fatih Altaylı...

Spor camiasının en çarpıcı gecelerinden birisi dün gece televizyon ekranlarında yaşandı. Rıdvan Dilmen, Fatih Altaylı, Ercan Taner ve İbrahim Seten gibi isimlerin birbirleriyle olan diyaloğu, gündeme damga gibi vurdu. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz gün "Kim vatan haini, kim vatan sevdalısı tek tek açıklayacağım." demişti. Dün gece Fenerbahçe - Hatayspor maçının ardından NTV ekranlarında konuşan Dilmen, birçok isim belirterek FETÖ'nün futbol ayaklarının hala var olduğunu belirtti.

RIDVAN DİLMEN VE İBRAHİM SETEN...

Futbol için temiz eller operasyonu lazım diyen Dilmen, "Türkiye'de bu, bugünlük konu değil. Kendi arı kovanlarına biri çomak sokmuş gibi düşündüler. Hafife alınacak bir konu değil bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz Eller' gibi operasyon yapması lazım. İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'nın hepimizi, federasyonu, hakemler, temsilciler, gazetecilerin GBT'den geçirilmesi lazım. Maliye'nin ben de dahil bütün bu gazetecilerin girilmesi lazım. Nasıl vatandaşlardan vergi alınıyorsa, alınması lazım." ifadelerini kullandı.

İbrahim Seten'i FETÖCÜ olmakla suçlayan Dilmen, 2011'den sonra Fenerbahçe'nin küme düşürülmesi için Seten'in çabaladığını belirtti:

"Medya ayağı, FETÖ ayağı. Bunda bir iş var dedim. 2011 oldu sonra. O büyük şike operasyonu. Şike operasyonundan sonra bu İbrahim Seten, görüşmelere başladı 'Küme düşürülsün Fenerbahçe' diye.

Bunu da inkar etmiyor zaten. Sanane. Ya sanane! Sen yetkili misin, polis misin, savcı mısın. O ara bir ton polis savcı çıktı ortaya. O zaman hakaret eden, kutladılar kaçak savcıları, cezaevindeki savcıları. Zaman öyle bir geçti ki, o mahkeme kapandı, adalet tecelli etti.

Sayın Cumhurbaşkanının FETÖ ile mücadelesine milletimiz katıldı. Fenerbahçe de dik durdu. Fakat, diyorlar ki atlattı. Ne atlattı Fenerbahçe ya. 10 sene geri götürdü Fenerbahçe'yi, hala toparlayamadı."

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İBRAHİM SETEN'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in FETÖ'cülükle suçladığı ve hakkında ağır ifadelerde bulunduğu İbrahim Seten, Dilmen'e sosyal medya hesabından yanıt verdi. İbrahim Seten, "Yalan makinesi Rıdvan Dilmen bütün yalanlarının hesabını verecek. Ama en adisine hemen cevap vereyim. Aşağıda 15 temmuz 2016 gecesi attığım tweetler. Bunları atıp FETÖ'ye dümdüz gitmiş adama FETÖ'cü iftirası atmak şerefsizliktir. Ama şeref sende ne arar?" diye konuştu.

Seten, ''Bize fetöcülük şantajı yapan şerefsiz yalancının zaman gazetesi’ne verdiği röportaja bakalım..Beyaz koyu onay işareti her devrin adamı Rıdvan; 2012’de bakın FETÖ şeytanına nasıl yanlamış? Beyaz koyu onay işareti insanda biraz utanma olur.. ama insanda olur..'' ifadelerini kullandı.

DİĞER TARAFTA, FATİH ALTAYLI VE ERCAN TANER...

Bloomberg HT kanalında canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Ercan Taner'i hedef aldı."Ercan Taner kafan mı iyi? Beni arıyormuşsun, açmıyormuşum. Ulan telefon burada duruyor. Kim bilir hangi numarayı arıyorsun?" diyen Altaylı, kameralara telefonunu gösterirken Ercan Taner'in numarasını paylaştı.

Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ercan Taner bu akşam iş tuttuğun çeteye laf ettim diye mi hakaret ediyorsun. Seninle yargıya gideceğiz kardeşim. Ercan Taner'e birileri 'Fatih Altaylı'ya saldır' talimatı veriyor. Benim yayında olduğumdan bile haberi yok. Böyle utanmaz bu adamlar."

Fatih Altaylı'nın sözleri üzerine Ercan Taner Twitter hesabından, "Ya Fatih Altaylı sen ne işsin? Dürüst insanlara sallama Fatih Altaylı. Ben seni arıyorum telefonu bile açmıyorsun Fatih." ifadelerini kullandı.

ERCAN TANER'DE ALTAYLI'NIN NUMARASINI PAYLAŞTI

Fatih Altaylı'nın canlı yayında Ercan Taner'in telefon numarasını paylaşması üzerine, Taner'de sosyal medya hesabından Fatih Altaylı'nın telefon numarasını paylaştı. Ercan Taner, "Canlı yayında benim telefon numaramı veren arkadaşın telefonu Sevgilerimle..." paylaşımında bulundu.