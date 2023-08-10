Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişirken Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali olarak atandı. Vali, adı eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile aynı olduğu için sosyal medyada futbolseverler tarafından esprili paylaşımlara konu oldu.