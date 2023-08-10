Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı

Valiler Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 57 ile yeni vali ataması yapıldı.
Yayımlanan kararnameyle birlikte 2018 yılından beri Trabzon'da valilik yapan İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Valiliği'ne atandı.
Trabzon'un yeni valisi ise daha önce Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım oldu.
Valinin adının eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile aynı olması ve Trabzon'a atanması esprileri beraberinde getirdi.
Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım
Kaynak: İnternethaber