Gain Medya nedir, ne demek, açılımı? Gain Medya kimin? Gain Medya ücretli mi?

PuhuTV, BluTV, beIN Connect ve Exxen’in ardından yeni bir platform daha açılıyor. Yerli içeriklere sahip olacak olan yeni proje hakkında milyonlarca kişi araştırmalar yapmaya başladı. Peki Gain TV nedir? Gain Medya kimin? Gain Medya ücretli mi?

GAİN MEDYA KİMİN?

‘’GainMedya’’ adıyla piyasaya sürülen dijital platform, Filli Boya’nın eski sahibi Gözde Akpınar tarafından kurulmuştur. GainMedya yakın bir zaman içerisinde flaş içerikler ile sektöre giriş yapacak.

GAİN AÇILIMI, NE DEMEK?

Armağan Çağlayan Gain ile ilgili, ''Gain nedir? Diye araştırdım biraz. Sanıyorum Filli Boya’yı Japonlara satan Gözde Akpınar’ın kurduğu yeni bir şirket. Şirketin ismi de

@gozdeakpinar’ın isminin ve soyadının baş harflerinden oluşuyor.'' açıklamasında bulundu.

GAİN MEDYA NEDİR, ÜCRETLİ Mİ?

Gözde Akpınar tarafından faaliyete geçirilen yeni proje hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Gain Medya ilk olarak 23 Nisan ve 10 Kasım gününe özel video hazırlayarak adını duyurdu. Milliyet'ten Sina Koloğlu Gain ile ilgili şöyle bilgilere yer verdi;

10 dakikalık diziler var... Örnek ‘10 Bin Adım’, Engin Günaydın ve Derin Özgürçınar oynuyor. ‘Terapist’ dizisinde Dolunay Soysert ile Muhammed Uzuner bir araya geliyor. Dijital ortam bu salgın ve ekonomik sorunlar yumağında pek hareketli.

GAİN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gain medyanın başında Cem Aydın var. NTV’de uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptı. ‘Çevrim içi içerik platformu’ olarak değerlendiriliyor. Aydın, “Televizyonun telefona uygulanması” olarak da tarif ediyor. 30 Aralık’ta IOS ve Android için geliştirilen uygulama üzerinden tüm mobil aygıtlardan ulaşılabilecek.

KADRODA KİMLER YER ALACAK?

‘Büyük Ev Abluka’dan ve de oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş bu platformda olacak. Artık ‘Mücbir Sebepler’ mi olur başka bir proje mi göreceğiz.

Her bir isim bir projenin içinde yer alacak. Bir program sunacak. Şöyle bir bakalım isimlere; Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, Mehmet Okur, Mirgün Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Melikşah Altuntaş, Bartu Küçükçağlayan ve Muhammet Uzuner....