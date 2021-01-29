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  3. Galatasaray DeAndre Yedlin transferini bitirdi!

Galatasaray DeAndre Yedlin transferini bitirdi!

Galatasaray, ara transfer döneminde peşinden koştuğu DeAndre Yedlin transferini de bitirdi. Amerikalı oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray DeAndre Yedlin transferini bitirdi!

Ocak ayı transfer döneminin son günlerinde atağa kalkan Galatasaray, art arda imzaları attırıyor. Son olarak Mostafa Mohamed ile anlaşan sarı-kırmızılı ekip, kaynak yaratmak adına Mbaye Diagne ve Jesse Sekidika ile yollarını ayırmıştı. 

TRT Spor'da yer alan habere göre ise Amerikalı sağ bek DeAndre Yedlin ve kulübü Newcastle United ile her konuda anlaşma sağlandı. Yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayacak olan imzayı atacak. 

DEANDRE YEDLİN KİMDİR?

9 Temmuz 1993 doğumlu DeAndre Yedlin, Seattle'da dünyaya geldi. 27 yaşındaki Amerikalı oyuncu, sağ bek mevkisinde görev yapıyor. Transfermarkt verilerine göre, 5.00 milyon euroluk piyasa değerine sahip olan Yedlin, 1,73 boyunda ve sağ ayaklı.

Yedlin'in detaylı biyografisi için aşağıdaki haberimizde göz atabilirsiniz.

DeAndre Yedlin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevkisi ne? Galatasaray'a transfer oldu mu?DeAndre Yedlin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevkisi ne? Galatasaray'a transfer oldu mu?

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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