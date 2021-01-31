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Galatasaray, DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!

Galatasaray Spor Kulübü, Newcastle United'ta oynayan ABD'li sağ bek oyuncusu DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platfomu'na bildirdi.

Galatasaray, DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!

Galatasaray Spor Kulübü, Newcastle United'ta oynayan ABD'li sağ bek oyuncusu DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platfomu'na bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır"

DEANDRE YEDLİN KİMDİR?

9 Temmuz 1993 doğumlu DeAndre Yedlin, Seattle'da dünyaya geldi. 27 yaşındaki Amerikalı oyuncu, sağ bek mevkisinde görev yapıyor. Sağ bek bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği DeAndre Yedlin'i İstanbul'a getiriyor.

DeAndre Yedlin, detaylı biyografisi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

DeAndre Yedlin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevkisi ne? Galatasaray'a transfer oldu mu?DeAndre Yedlin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevkisi ne? Galatasaray'a transfer oldu mu?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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