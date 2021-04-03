Galatasaray - Hatayspor maçında Fatih Terim neden yok? Fatih Terim cezalı mı? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇIINDA FATİH TERİM NEDEN YOK?

Alınan bilgilere göre Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Rize maçında hakaret ettiği gerekçesiyle deplasmanda Hatay, içerde de Karagümrük'le oynayacağı maçlarda kulübedeki yerini alamayacağı belirtildi.

FATİH TERİM CEZALI MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PDFK'da alınan karara göre yardımcısı Ümit Davalaile 2'şer maç men cezası aldı.

MAÇTA GALATASARAY'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezalı olmasından ötürü teknik direktörlük görevi yardımcı antrenör Levent Şahin'e verildi.