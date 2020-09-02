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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıkladı!

Transfer döneminin başından beri Galatasaray ile anılan Kerem Aktürkoğlu resmen Galatasaray'da.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıkladı!

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, transferi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile duyurdu. Galatasaray, 4 yıllık anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu için toplam 3 milyon 650 bin TL sabit ücret ödeneceğini borsaya bildirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SÖZLEŞMESİ

2020/21 850.000 TL
2021/22 900.000 TL
2022/23 950.000 TL
2023/24 950.000 TL

 

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıkladı!

Kerem Aktürkoğlu, transferinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, "Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma ve Abdurrahim Başkanıma teşekkür ederim. İnşallah hepimiz için, Galatasaray camiası için, benim için şampiyonluklarla dolu sezonlar geçer. Galatasaray'ın tarihinde bu zaten mevcut. İnşallah ben de Galatasaray camiasına şampiyonluklar getirebilmeyi, buna yardımcı olabilmeyi çok isterim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah." diye konuştu. 

Kerem Aktürkoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Galatasara'ya mı transfer oldu?Kerem Aktürkoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Galatasara'ya mı transfer oldu?

Onur Çelik
Spor Editörü


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