Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıkladı: Yönetim Arda Turan'ı istemiyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim'e Arda Turan soruldu.

Fatih Terim, Arda Turan ile ilgili soruya yanıt verdi. Fatih Terim'in sözleri şu şekilde:

"Arda Turan konusunda geçen gün davet edildiğim toplantı için Arena'ya geldim. Başkan, Abdurrahim bey ve Yusuf bey vardı, daha önce ne söylediysem, tekrar ettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Ben yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum ama bazen çaba harcadığım için de hayal kırıklığı yaşıyorum. Arda Turan için yaptığımız toplantıdan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu üzerine basarak söyledim ama ben daha eve varmadan, bir gazeteciye, birkaç gazeteciye, maalesef verilmiş. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil açıkçası.

Galatasaray çeyrek final biletini aldı!

"NAGATOMO BİZE ÇOK BÜYÜK HİZMETLER YAPTI"

Nagatomo'nun ayrılma ihtimali olduğunu belirten Fatih Terim, "Nagatomo ile konuştum, bize çok büyük hizmetler yaptı. Biz onu çok seviyoruz, o da bizi seviyor. Bir fırsat bulursa gidecek ama kalırsa da başımızın üstünde yeri var. Antrenmanın en çok çalışanı. Böyle futbolcu bulmak çok zor." ifadelerini kullandı.