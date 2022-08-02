Galatasaray, yeni transferi Fredrik Midtsjö'nin maliyetini açıkladı! İşte ödenecek bonservis ve maaş bedeli...

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği AZ Alkmaar'da forma giyen Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı. Sarı kırmızılı takım dün KAP'a görüşmelere başlandığını bildirdiği oyuncu için yeni bir açıklama yaptı. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada futbolcunun bonservis bedeli için 3 milyon 500 bin Avro ücret ödeneceği kaydedildi.

Sarı kırmızılı takımdan Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."