Galatasaray, Ze Luis için 7.5 milyon euroluk teklif yaptı

Carvalho transferi için uğraşan Sarı-Kırmızılı takım, Spartak Moskova'da forma giyen Ze Luis'e talip oldu.

Teknik Direktör Fatih Terim, 28 yaşındaki golcü futbolcunun alınmasını istedi. Garry Rodrigues'in milli takımdan arkadaşı olan Ze Luis için resmi teklifte yapıldı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in alınmasını istediği Ze Luis için Galatasaray, Spartak Moskova Kulübüne 7.5 milyon euroluk resmi teklif yaptı.

Rus ekibi Galatasaray'ın teklifini kabul eder ise Ze Luis hemen İstanbul'a getirilecek.

ZE LUIS KİMDİR?

Ze Luis, futbol kariyerine 2007 yılında Fogo Akademisi’nde başladı. 1 sene sonra Batuque takımının alt yapısına geçiş yaptı. 2009 yılında da Gil Vicente’nin alt yapısına katıldı. Alt yapıya katıldığı sene içerisinde kısa zamanda A takıma yükseldi. 2 sezon forma giydiği A takımda 26 maça çıkıp 14 gol atma başarısı gösterdi. 2010-2011 sezonunda sonunda performansı ile birçok kulübün dikkatini çekti ve Portekiz’in Braga takımına 1 Milyon Euro’ya transfer oldu. 2011-2015 yılları arasında Braga ile 32 maça çıkıp 12 gol attı.

2012-2013 sezonunda takımı ile beraber Portekiz Lig Kupası’nı kazanma sevincini yaşadı. Braga’nın sözleşmeli oyuncusuyken kendisini geliştirmesi için ilk olarak 2012 yılında eski takımı Gil Vicente takımına, daha sonraki yıllarda (2013) Videoton’a kiralandı. 2015-2016 sezonu öncesinde ise Rus kulübü Spartak Moskova ile görüşmelere başladı. İki kulübün de anlaşması sonucu 6,5 Milyon Euro’ya Spartak Moskova’ya transfer oldu.

Ze Luis’in Milli Takım Kariyeri

Ze Luis, milli formayı kariyerinde ilk kez 2012 yılında Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda giyme şansını yakaladı. Kariyer boyunca 12 maçta forma giyen futbolcu bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 2014 Dünya Kupası Elemeleri ve 2015 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde takımla beraber mücadele verdi.

Ze Luis’in Başarıları

Gil Vicente

Portekiz 2. Lig: 2010-11

Portekiz Lig Kupası İkincilik 2011-1



Braga

Portekiz Lig Kupası: 2012-13

Braga

Portekiz Lig Kupası: 2012-13