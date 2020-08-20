Galatasaray'da gözler James Rodriguez'e çevrildi!

Transferde şu ana kadar 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, gözünü Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez'e dikti. Her sezon transfer döneminde yıldız bir oyuncu transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Falcao'yu takıma getirmişti.

Önümüzdeki sezon içinde yine iddialı bir kadro kurmak isteyen Fatih Terim, orta saha transferi için James Rodriguez'e onay verdi. Kolombiya basınında çıkan haberlerde, "James Rodriguez için bir takım sonunda ciddi ciddi ilgileniyor" denildi.

Geçtiğimiz günlerde Lazio ile de anılan Rodriguez, bu sezon Real Madrid'de fazla forma şansı bulamadı.

MAAŞIN YARISI ÖDENEREK KİRALANACAK

Real Madrid'de forma şansı bulamayan James Rodriguez, "Oynamak ve mutlu olmak istiyorum." demişti. Rodriguez'in bu isteğinin ardından teklifleri artarken, Galatasaray'ın da bir teklif yaptığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre, yıldız oyuncunun ücretinin yarısını ödeyerek kiralama teklifinde bulunan Galatasaray, transferde Falcao'yu da aktif rolde kullanmak istiyor.

8 MAÇA ÇIKABİLDİ

James Rodriguez geçen sezon La Liga'da sadece 8 maçta şans bulabildi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyebildi. Yıldız futbolcu bu nedenle Real Madrid macerasını artık tamamlamak ve yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor.

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