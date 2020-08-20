FOX TV Yayın akışı | 21 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 21 Ağustos CumaÜmraniye'de otopark için ağaçlar kesiliyorEnes Batur yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk kez görüntülendi!Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman?Samsun'da işçileri taşıyan minibüs metrelerce sürüklendi: 16 yaralıHülya Avşar'a soruşturma şoku! Peçe takanlara "Öcü" demiştiKayseri'nin neyi meşhur? Kayseri'de ne yenir? Gezilecek yerlerSamsun'da dehşet anları! Güpegündüz cadde ortasında infaz edildiKıyıköy nerede? Neresi? Trakya Kıyıköy hangi ile bağlı?
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray'da gözler James Rodriguez'e çevrildi!

Galatasaray'da gözler James Rodriguez'e çevrildi!

Transfer döneminde her sezon 'çilek' diye tabir edilen bir yıldız oyuncu transferi yapmaya çalışan Galatasaray'da bu sezon yine 'çilek transferi' diyebileceğimiz bir isim ortaya atıldı. İddialara göre Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez için görüşmelere başlandı.

Galatasaray'da gözler James Rodriguez'e çevrildi!

Transferde şu ana kadar 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, gözünü Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez'e dikti. Her sezon transfer döneminde yıldız bir oyuncu transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Falcao'yu takıma getirmişti. 

Önümüzdeki sezon içinde yine iddialı bir kadro kurmak isteyen Fatih Terim, orta saha transferi için James Rodriguez'e onay verdi. Kolombiya basınında çıkan haberlerde, "James Rodriguez için bir takım sonunda ciddi ciddi ilgileniyor" denildi.

Geçtiğimiz günlerde Lazio ile de anılan Rodriguez, bu sezon Real Madrid'de fazla forma şansı bulamadı. 

Galatasaray'da gözler James Rodriguez'e çevrildi!

MAAŞIN YARISI ÖDENEREK KİRALANACAK

Real Madrid'de forma şansı bulamayan James Rodriguez, "Oynamak ve mutlu olmak istiyorum." demişti. Rodriguez'in bu isteğinin ardından teklifleri artarken, Galatasaray'ın da bir teklif yaptığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre, yıldız oyuncunun ücretinin yarısını ödeyerek kiralama teklifinde bulunan Galatasaray, transferde Falcao'yu da aktif rolde kullanmak istiyor. 

Galatasaray'da gözler James Rodriguez'e çevrildi!

8 MAÇA ÇIKABİLDİ

James Rodriguez geçen sezon La Liga'da sadece 8 maçta şans bulabildi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyebildi. Yıldız futbolcu bu nedenle Real Madrid macerasını artık tamamlamak ve yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor.

.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT